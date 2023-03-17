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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Пропагандист Соловьев стал бомжом, поджог здания ФСБ, шпионская война США с Россией. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Шустер говорил о:

  • ситуации на фронте;
  • военной помощи для Украины от западных союзников;
  • атаке российского Су-27 на беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над международными водами в Черном море;
  • пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону;
  • том, как российский пропагандист Владимир Соловьев потерял еще один дом в Италии;
  • новых страницах биографии Соловьева, который в 1990-х годах пытался заказать убийство российского вора в законе Отари Квантришвили и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".

Теги: Россия, США, Савик Шустер, война, военные, ФСБ, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, трансляция, журналисты, война России против Украины
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