Пропагандист Соловьев стал бомжом, поджог здания ФСБ, шпионская война США с Россией. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Шустер говорил о:

ситуации на фронте;

военной помощи для Украины от западных союзников;

атаке российского Су-27 на беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над международными водами в Черном море;

пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону;

том, как российский пропагандист Владимир Соловьев потерял еще один дом в Италии;

новых страницах биографии Соловьева, который в 1990-х годах пытался заказать убийство российского вора в законе Отари Квантришвили и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".