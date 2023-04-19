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В России в новых учебниках по истории из текстов о Киевской Руси убрали упоминание Киева – СМИ

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"Медиазона" нашла изменения в учебниках для четвертых и шестых классов
"Медиазона" нашла изменения в учебниках для четвертых и шестых классов
Фото: Медиазона / Telegram

Из новых российских учебников по истории, которые предназначены для учеников четвертого класса, "вымарали" упоминание Киева в параграфах, посвященных Киевской Руси. Об этом 19 апреля сообщила "Медиазона".

Издание опубликовало фото нескольких страниц учебника российского издательства "Просвещение" и рассказала, чем новый учебник отличается от старого.

"Если в старом издании говорилось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, то в новой версии Нестор просто монах, без уточнения монастыря. Другое изменение: в старой версии говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новой – "в столице". Еще одно, было: "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а стало: "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь", – пишет "Медиазона".

Она отметила, что авторы нового учебника по истории России для шестого класса поменяли дату, которую называют основанием Руси – с 882-го на 862 год.

"Как полагает собеседник "Медиазоны" в издательстве "Просвещение", эти материалы поступят в школы к концу весны и будут использоваться в следующем учебном году", – объяснило издание.

Контекст:

Киевская Русь с центром в Киеве существовала в период с 882-го по 1240 год и имела территорию, в которую входила в том числе часть нынешней России.

Московское княжество, которое в дальнейшем преобразовалось в Россию, возникло в районе 1283 года.

В наше время представители так называемых российских элит, в том числе президент РФ Владимир Путин, продвигают тезис о том, что современная Украина – это "детище советской эпохи". Об этом, в частности Путин написал в июле 2021 года в статье "Об историческом единстве россиян и украинцев". В материале утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, учебники, история, школы
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