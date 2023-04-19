В России в новых учебниках по истории из текстов о Киевской Руси убрали упоминание Киева – СМИ

Издание опубликовало фото нескольких страниц учебника российского издательства "Просвещение" и рассказала, чем новый учебник отличается от старого.

"Если в старом издании говорилось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, то в новой версии Нестор просто монах, без уточнения монастыря. Другое изменение: в старой версии говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новой – "в столице". Еще одно, было: "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а стало: "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь", – пишет "Медиазона".

Она отметила, что авторы нового учебника по истории России для шестого класса поменяли дату, которую называют основанием Руси – с 882-го на 862 год.

"Как полагает собеседник "Медиазоны" в издательстве "Просвещение", эти материалы поступят в школы к концу весны и будут использоваться в следующем учебном году", – объяснило издание.