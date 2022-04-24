"Задача – сделать так, будто Украины просто нет". В РФ из учебников убирают упоминания Киева и Украины – СМИ

Авторы российских учебников и раньше старались "аккуратнее выражаться в сложных моментах", но сейчас им пришлось "почиркать около 15% текстов", рассказали редакторы Фото: depositphotos.com

Как поясняет "Медиазона", "Просвещение" – одно из крупнейших и старейших издательств учебной и педагогической литературы в стране. До 1991 года оно было главным учебно-педагогическим издательством СССР. Затем оно утратило монополию на выпуск учебников, у госиздательства появились конкуренты среди частных компаний. Однако на данный момент "Просвещение" получает почти 80% государственных денег, которые направляются на закупку учебников.

Устное распоряжение свести к минимуму упоминания Украины и Киева редакторы "Просвещения" получили в первый же день полномасштабной войны, 24 февраля.

В издательстве отмечают, что курс на "вычистку" Украины и Киева из учебников был взят гораздо раньше, после 2014 года авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее. Но даже с учетом этого после 24 февраля, по словам редакторов, им пришлось "почиркать около 15% текстов".

Так, из параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, в том числе – флаги, еще несколько лет назад настоятельно рекомендовали убрать флаг Украины и заменить его на флаг любой другой страны. Теперь же редакторы должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно.

"То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора", – сказал один из редакторов.

Труднее всего, пишет издание, приходится тем, кто работает над учебниками истории: часто убрать упоминания Украины и Киева без ущерба для содержания просто невозможно, тогда приходится менять формулировки на более "безопасные". Но если есть возможность, то "лучше не упоминать Украину в принципе".

"Киев обычно сейчас упоминается в разрезе того, что он был столицей Киевской Руси и что мы освобождали Киев... Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя. Один раз упоминаем, что была образована Киевская Русь, а дальше называем ее просто Русь, нет больше Киевской Руси", – цитирует "Медиазона" своих собеседников.

Редакторы отмечают, что "у хороших авторов не так много правок", так как они "стараются аккуратнее выражаться, особенно во всяких сложных моментах – культ личности Сталина, Иван Грозный – все то, что, как флюгер, мотается туда-сюда". Но упоминание Украины все равно пришлось "много где вычищать".

"Медиазона" направила в "Просвещение" запрос и попросила прокомментировать сведения об инструкциях, касающихся слов "Украина" и "Киев" в учебниках, однако оперативного ответа не получила.

Война России против Украины. Главное (обновляется)