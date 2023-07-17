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Швеция выделила $584 млн на восстановление Украины

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Согласно расчетам Всемирного банка, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд
Согласно расчетам Всемирного банка, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд
Фото: EPA

Швеция и Украина утвердили стратегию сотрудничества в области развития и реформ на 2023–2027 годы. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба шведского правительства.

Программа предусматривает выделение Украине 6 млрд шведских крон (около $584 млн) помощи. Это крупнейшая стратегия двусторонней помощи Швеции за всю ее историю, отмечает пресс-служба.

"Поддержка Украины является одним из наших главных приоритетов, и эта стратегия лежит в ее основе. Мы делаем важный шаг, чтобы обеспечить надежную и долгосрочную поддержку восстановления Украины. Это укрепит устойчивость Украины и демократическое развитие, что усилит способность страны противостоять полномасштабному вторжению России", – заявил министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли страны Йохан Форссел.

Сосредоточив внимание как на восстановлении, так и на реформах, стратегия будет способствовать интеграции Украины в ЕС, говорится в сообщении пресс-службы. Стратегия основана на потребностях, приоритетах и четком понимании того, что в ходе восстановительных работ Украина должна не возвращаться к состоянию, существовавшему до агрессии России, а продолжать развитие и модернизацию страны, подчеркнули в правительстве Швеции. 

В пресс-службе также отметили, что необходимо улучшать инвестиционный климат в Украине.

"Условия для бизнеса имеют решающее значение для реконструкции и восстановления экономики [страны]", – добавил Форссел.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Теги: Россия, Украина, Швеция, сотрудничество, ЕС, восстановление
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