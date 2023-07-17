Швеция выделила $584 млн на восстановление Украины

Программа предусматривает выделение Украине 6 млрд шведских крон (около $584 млн) помощи. Это крупнейшая стратегия двусторонней помощи Швеции за всю ее историю, отмечает пресс-служба.

"Поддержка Украины является одним из наших главных приоритетов, и эта стратегия лежит в ее основе. Мы делаем важный шаг, чтобы обеспечить надежную и долгосрочную поддержку восстановления Украины. Это укрепит устойчивость Украины и демократическое развитие, что усилит способность страны противостоять полномасштабному вторжению России", – заявил министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли страны Йохан Форссел.

Сосредоточив внимание как на восстановлении, так и на реформах, стратегия будет способствовать интеграции Украины в ЕС, говорится в сообщении пресс-службы. Стратегия основана на потребностях, приоритетах и четком понимании того, что в ходе восстановительных работ Украина должна не возвращаться к состоянию, существовавшему до агрессии России, а продолжать развитие и модернизацию страны, подчеркнули в правительстве Швеции.

В пресс-службе также отметили, что необходимо улучшать инвестиционный климат в Украине.

"Условия для бизнеса имеют решающее значение для реконструкции и восстановления экономики [страны]", – добавил Форссел.