"Мы должны защитить Одессу". Зеленский с Сунаком обсудили по телефону усиление ПВО и продление "зернового коридора"

Президент описал главе британского правительства ежедневные попытки страны-агрессора России атаками с воздуха разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.

"Мы должны защитить Одессу", – сказал Зеленский Сунаку.

Они обсудили оборонное сотрудничество и военную помощь, ход наступательных операций сил обороны Украины и их актуальные потребности на поле боя.

Также политики отметили, что к принятой на саммите НАТО в Вильнюсе "Группой семи" совместной декларации о поддержке Украины присоединяются все новые страны.

Контекст:

Россия в последнюю неделю почти ежедневно атакует Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.