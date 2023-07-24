РФ обстреливает Одессу, так как хочет сама продавать украденное в Украине зерно – ГУР МО

По его словам, практически ежедневные обстрелы морских портов Одессы и Одесской области нацелены на прямое уничтожение украинской портовой инфраструктуры, украинских запасов продовольствия для того, чтобы в будущем усложнить возобновление работы "зернового коридора".

"Таким образом, [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин публично заявляет, что ставится задача напрямую работать со странами Африки, Азии по поставкам зерна, в том числе ворованного украинского зерна с временно оккупированных территорий", – сказал Андрей Юсов.

Также, по его словам, Россия такими атаками пытается сеять панику среди гражданских украинцев, однако в этом контексте "результаты для врага ничтожны".

"Очень важно, чтобы мир давал правильную оценку этому, и Украина над этим работает, как и работает над тем, чтобы противодействовать подобным атакам", – подчеркнул представитель ГУР.