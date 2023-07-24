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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ обстреливает Одессу, так как хочет сама продавать украденное в Украине зерно – ГУР МО

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Юсов назвал цели обстрелов украинских портов российскими оккупантами
Юсов назвал цели обстрелов украинских портов российскими оккупантами
Фото: mediacenter.org.ua

Ракетные атаки на украинские порты являются откровенным террором, который осуществляется под надуманным предлогом несуществующих военных целей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Military Media Center 24 июля.

По его словам, практически ежедневные обстрелы морских портов Одессы и Одесской области нацелены на прямое уничтожение украинской портовой инфраструктуры, украинских запасов продовольствия для того, чтобы в будущем усложнить возобновление работы "зернового коридора".

"Таким образом, [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин публично заявляет, что ставится задача напрямую работать со странами Африки, Азии по поставкам зерна, в том числе ворованного украинского зерна с временно оккупированных территорий", – сказал Андрей Юсов.

Также, по его словам, Россия такими атаками пытается сеять панику среди гражданских украинцев, однако в этом контексте "результаты для врага ничтожны".

"Очень важно, чтобы мир давал правильную оценку этому, и Украина над этим работает, как и работает над тем, чтобы противодействовать подобным атакам", – подчеркнул представитель ГУР.

Контекст:Россия в последнее время ежедневно атакует Одессу ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Одесса, Андрей Юсов, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, зерновой коридор
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