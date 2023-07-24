"Зерновое соглашение" стало узаконением российского пиратства в Черном море – "Метинвест"

"Зерновое соглашение" не работало последние три месяца. От нас получалось пять кораблей в месяц, а у русских была цепочка, на которой нас держали. "Зерновое соглашение" как таковое – это была легитимизация пиратства в Черном море. Ведь Россия получила право решать, чтобы выходили только те корабли, которые она хочет, и только в определенном порядке и с проверками, которые она хочет", – пояснил он.

Водовиз отметил, что возобновление работы украинских портов лежит в плоскости переговоров с международными партнерами, так как свободное судоходство в Черноморском регионе решает ряд проблем, в том числе глобальных. В то же время решение этого вопроса в Украине возложено только на Министерство инфраструктуры: министр Александр Кубраков делает все от него зависящее, но необходимо подключать и другие ведомства.

"Это большой вопрос, и одно Министерство инфраструктуры его не может решить. К этому вопросу должно подключаться Министерство экономики, МИД, и на всех уровнях они должны трубить трубами и говорить: "Разблокируйте порты". Нужно вести переговоры с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом, потому что он заинтересован в том, чтобы корабли шли через Босфор, ведь он получает за это плату. Далее – переговоры с ООН, которая заинтересована в том, чтобы не было голода и чтобы беженцы не бежали в Европу. То есть необходимо вести переговоры не с позиции нарушения международных соглашений, а с позиции экономических факторов", – убежден Водовиз.

Он также подчеркнул, что блокировку морских портов Россия использует для того, чтобы вытеснить украинскую продукцию с мировых рынков и заместить ее своей. В то же время обеспечение свободного судоходства позволит усилить санкционное давление на агрессора.

"Есть 11 пакетов санкций против РФ, которые введены. В этих пакетах частично металл запретили, но основные виды продукции, которые поставляет Россия, не запретили. Есть парадокс: мы железной дорогой не можем вывозить свою продукцию, и нас там замещают россияне. А что делают европейцы? Охотно покупают", – акцентировал он.