"Зерновое соглашение" стало узаконением российского пиратства в Черном море – "Метинвест"

"Зерновое соглашение" не работало последние три месяца. От нас получалось пять кораблей в месяц, а у русских была цепочка, на которой нас держали. "Зерновое соглашение" как таковое – это была легитимизация пиратства в Черном море. Ведь Россия получила право решать, чтобы выходили только те корабли, которые она хочет, и только в определенном порядке и с проверками, которые она хочет", – пояснил он.
Водовиз отметил, что возобновление работы украинских портов лежит в плоскости переговоров с международными партнерами, так как свободное судоходство в Черноморском регионе решает ряд проблем, в том числе глобальных. В то же время решение этого вопроса в Украине возложено только на Министерство инфраструктуры: министр Александр Кубраков делает все от него зависящее, но необходимо подключать и другие ведомства.
"Это большой вопрос, и одно Министерство инфраструктуры его не может решить. К этому вопросу должно подключаться Министерство экономики, МИД, и на всех уровнях они должны трубить трубами и говорить: "Разблокируйте порты". Нужно вести переговоры с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом, потому что он заинтересован в том, чтобы корабли шли через Босфор, ведь он получает за это плату. Далее – переговоры с ООН, которая заинтересована в том, чтобы не было голода и чтобы беженцы не бежали в Европу. То есть необходимо вести переговоры не с позиции нарушения международных соглашений, а с позиции экономических факторов", – убежден Водовиз.
Он также подчеркнул, что блокировку морских портов Россия использует для того, чтобы вытеснить украинскую продукцию с мировых рынков и заместить ее своей. В то же время обеспечение свободного судоходства позволит усилить санкционное давление на агрессора.
"Есть 11 пакетов санкций против РФ, которые введены. В этих пакетах частично металл запретили, но основные виды продукции, которые поставляет Россия, не запретили. Есть парадокс: мы железной дорогой не можем вывозить свою продукцию, и нас там замещают россияне. А что делают европейцы? Охотно покупают", – акцентировал он.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.