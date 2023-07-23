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Украине нужно разблокировать порты для всех видов экспорта – Федерация работодателей Украины

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Руслан Ильичев: Это большое количество и номенклатура товаров, которые шли через морские порты
Руслан Ильичев: Это большое количество и номенклатура товаров, которые шли через морские порты
Фото: fru.ua

Если Украина сможет обеспечить экспорт всех групп товаров, это позволит увеличить ВВП на 10% и принесет бюджету в год около 135 млрд грн, при оптимистических прогнозах удастся также восстановить около 500 тыс. рабочих мест. Об этом рассказал в интервью "24 каналу" генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

По информации федерации, в результате блокады трубная промышленность потеряла 40% поступлений, цветная металлургия – 82% по сравнению с довоенными показателями.

"На самом деле мы говорим четко, что страдают все отрасли. До войны именно через порты осуществлялось большинство экспортно-импортных операций. Сегодня мы можем назвать и отрасли, о которых мало кто говорит, например, о завозимых контейнерами комплектующих для машиностроения. Очень большой объем внешнего торгового оборота был именно через морские порты", – отметил Ильичев.

Руководитель ФРУ отметил, что количество пострадавших отраслей очень велико и не следует ограничивать задачу только зерном, рудой или металлом.

"Это большое количество и номенклатура товаров, которые шли через морские порты", – сказал генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Восстановить довоенные объемы экспорта без транспортировки морем невозможно, объяснил он.

"Если мы говорим о Ближнем Востоке, куда мы экспортировали раньше, то здесь действительно морской путь был оптимальным и логистически выгодным. Ведь речь идет не только о перевозке. Дальше товар нужно везти в порт. Это порты Румынии или, например, порты Гданьска в Польше. Перегружать. Поэтому здесь дело не только в пропускной возможности нашей западной границы, – подчеркнул Ильичев. – Мы посчитали, что за год это примерно 135 млрд грн поступлений, где-то $18 млрд валютной выручки. И мы считали занятость: при таких оптимистичных расчетах около 500 тыс. рабочих мест могут быть восстановлены. То есть цифры вполне реальны, понимая, какие объемы торговли шли через морские пути".

Эксперт считает, что Украине нужно договариваться об усилении позиции НАТО, а также говорить с Китаем, который до полномасштабного вторжения был одним из главных потребителей украинской железной руды и напрямую заинтересован в полноценном восстановлении украинского экспорта. Кроме того, необходимо вводить фонд гарантийной компенсации ущерба, причиненного судам, направляющимся в Украину, и обеспечить сопровождение торговых караванов.

"На самом деле я очень сомневаюсь, что страна-агрессор рискнет в этом случае применять силу к военному флоту НАТО. И, конечно, страны НАТО могут усилить помощь в техническом плане и защитить наши порты. Все это вполне возможно и для этого не нужно много усилий. Эти все вещи очень легко реализуются", – заявил он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Теги: Черное море, промышленность, экспорт, металлургия, блокада, торговля, Федерация работодателей Украины, морские порты Украины, Руслан Ильичев, зерновой коридор
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