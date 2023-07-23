Украине нужно разблокировать порты для всех видов экспорта – Федерация работодателей Украины

Руслан Ильичев: Это большое количество и номенклатура товаров, которые шли через морские порты Фото: fru.ua

По информации федерации, в результате блокады трубная промышленность потеряла 40% поступлений, цветная металлургия – 82% по сравнению с довоенными показателями.

"На самом деле мы говорим четко, что страдают все отрасли. До войны именно через порты осуществлялось большинство экспортно-импортных операций. Сегодня мы можем назвать и отрасли, о которых мало кто говорит, например, о завозимых контейнерами комплектующих для машиностроения. Очень большой объем внешнего торгового оборота был именно через морские порты", – отметил Ильичев.

Руководитель ФРУ отметил, что количество пострадавших отраслей очень велико и не следует ограничивать задачу только зерном, рудой или металлом.

"Это большое количество и номенклатура товаров, которые шли через морские порты", – сказал генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Восстановить довоенные объемы экспорта без транспортировки морем невозможно, объяснил он.

"Если мы говорим о Ближнем Востоке, куда мы экспортировали раньше, то здесь действительно морской путь был оптимальным и логистически выгодным. Ведь речь идет не только о перевозке. Дальше товар нужно везти в порт. Это порты Румынии или, например, порты Гданьска в Польше. Перегружать. Поэтому здесь дело не только в пропускной возможности нашей западной границы, – подчеркнул Ильичев. – Мы посчитали, что за год это примерно 135 млрд грн поступлений, где-то $18 млрд валютной выручки. И мы считали занятость: при таких оптимистичных расчетах около 500 тыс. рабочих мест могут быть восстановлены. То есть цифры вполне реальны, понимая, какие объемы торговли шли через морские пути".

Эксперт считает, что Украине нужно договариваться об усилении позиции НАТО, а также говорить с Китаем, который до полномасштабного вторжения был одним из главных потребителей украинской железной руды и напрямую заинтересован в полноценном восстановлении украинского экспорта. Кроме того, необходимо вводить фонд гарантийной компенсации ущерба, причиненного судам, направляющимся в Украину, и обеспечить сопровождение торговых караванов.

"На самом деле я очень сомневаюсь, что страна-агрессор рискнет в этом случае применять силу к военному флоту НАТО. И, конечно, страны НАТО могут усилить помощь в техническом плане и защитить наши порты. Все это вполне возможно и для этого не нужно много усилий. Эти все вещи очень легко реализуются", – заявил он.