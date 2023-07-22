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Зеленский обсудил со Столтенбенгом результаты саммита НАТО и разблокирование черноморского "зернового коридора"

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Столтенберг заявил, что после саммита НАТО Украина стала ближе к Альянсу, чем когда-либо прежде
Столтенберг заявил, что после саммита НАТО Украина стала ближе к Альянсу, чем когда-либо прежде
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент и генсек НАТО обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, который состоялся 11–12 июля, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

"Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности. Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского "зернового коридора", – написал глава государства.

Столтенберг заявил в Twitter о "хорошем разговоре" с Зеленским о выходе России из Черноморской зерновой инициативы.

"Мы решительно осуждаем попытку Москвы превратить еду в оружие. Союзники поддерживают Украину столько, сколько потребуется, и после саммита НАТО Украина стала ближе к Альянсу, чем когда-либо прежде", – заявил генсек.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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