Зеленский обсудил со Столтенбенгом результаты саммита НАТО и разблокирование черноморского "зернового коридора"

Столтенберг заявил, что после саммита НАТО Украина стала ближе к Альянсу, чем когда-либо прежде Фото: EPA

Президент и генсек НАТО обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, который состоялся 11–12 июля, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

"Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности. Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского "зернового коридора", – написал глава государства.

Столтенберг заявил в Twitter о "хорошем разговоре" с Зеленским о выходе России из Черноморской зерновой инициативы.

"Мы решительно осуждаем попытку Москвы превратить еду в оружие. Союзники поддерживают Украину столько, сколько потребуется, и после саммита НАТО Украина стала ближе к Альянсу, чем когда-либо прежде", – заявил генсек.