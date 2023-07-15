Зеленский: Будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир

Зеленский: Мы делаем все возможное, чтобы глобальная поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной Фото: EPA

"Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной", – заявил он.

Зеленский напомнил, что с начала июля провел встречи и участвовал в совместных мероприятиях с лидерами ряда стран, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и вселенским патриархом Варфоломеем.

Глава государства отметил, что сегодня встретился в Киеве с президентом Республики Корея Юн Сок Елем.

"И мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и всех наших людей", – сказал глава государства.

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