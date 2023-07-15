"Поможет спасать жизни людей". Зеленский сообщил о договоренностях с Южной Кореей о технике для разминирования

Зеленский отметил, что президент Южной Кореи был в Буче и Ирпене Фото: ЕРА

"Мы говорили обо всем, что важно для нормальной и безопасной жизни. [...] Республика Корея твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, предоставляет нам значительную политическую, безопастностную, экономическую, гуманитарную поддержку. В частности, могу с радостью констатировать, что уже выполняются договоренности о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования. Это поможет нам спасать жизни людей", – сказал Зеленский.

Он отметил "содержательность и теплоту" приема в Южной Корее первой леди Украины Елены Зеленской, визит которой в мае "создал именно ту эмоциональную связь, которая помогает сейчас в переговорах".

Также президент Украины отметил, что президент Южной Кореи был в Буче и Ирпене Киевской области "и собственными глазами видел последствия российской оккупации".

Зеленский поблагодарил Южную Корею за новые инициативы относительно финансовой, технической и гуманитарной помощи Украине, пригласил Сеул "присоединиться к согласованной с лидерами G7 декларации о поддержке Украины", проинформировал об усилиях по реализации украинской формулы мира.