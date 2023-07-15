"Поможет спасать жизни людей". Зеленский сообщил о договоренностях с Южной Кореей о технике для разминирования

"Мы говорили обо всем, что важно для нормальной и безопасной жизни. [...] Республика Корея твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, предоставляет нам значительную политическую, безопастностную, экономическую, гуманитарную поддержку. В частности, могу с радостью констатировать, что уже выполняются договоренности о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования. Это поможет нам спасать жизни людей", – сказал Зеленский.
Он отметил "содержательность и теплоту" приема в Южной Корее первой леди Украины Елены Зеленской, визит которой в мае "создал именно ту эмоциональную связь, которая помогает сейчас в переговорах".
Также президент Украины отметил, что президент Южной Кореи был в Буче и Ирпене Киевской области "и собственными глазами видел последствия российской оккупации".
Зеленский поблагодарил Южную Корею за новые инициативы относительно финансовой, технической и гуманитарной помощи Украине, пригласил Сеул "присоединиться к согласованной с лидерами G7 декларации о поддержке Украины", проинформировал об усилиях по реализации украинской формулы мира.
Южная Корея сейчас предоставляет Украине экономическую и гуманитарную помощь. Она, в частности, передала 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z. Юн Сок Ель в январе заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, "затрудняет" поставки оружия Украине.
19 апреля он анонсировал, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. 28 апреля во рамках своего визита в США он сообщил, что Южная Корея рассмотрит "разные варианты" поддержки Украины.