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Президент Южной Кореи приехал в Украину с неанонсированным визитом. Он побывал в Буче и встретится с Зеленским

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В Буче главу Южной Кореи сопровождал генпрокурор Костин
В Буче главу Южной Кореи сопровождал генпрокурор Костин
Фото: Andriy Kostin / Twitter

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель совершил необъявленный визит в Украину. Об этом со ссылкой на старшего секретаря по вопросам прессы Ким Ен Хе 15 июля пишет агентство Yonhap.

По его данным, президента сопровождает жена. Они приехали в Киев из Польши, а до этого они присутствовали на саммите НАТО в Литве.

Спикер южнокорейского лидера сообщила агентству, что Юн Сок Ель побывал на местах массового уничтожения украинцев российскими оккупантами в Киевской области – в Буче и Ирпене. Также в программе визита есть встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал в Twitter о совместном посещении Бучи с президентской четой.

"Благодарен президенту Юн Сок Елю за его твердую позицию – мировое сообщество не имеет права мириться с масштабным уничтожением мирного населения", – написал он.

Южная Корея поддерживает украинские позиции, в частности, в ООН и формулу мира.

Контекст:

Южная Корея сейчас предоставляет Украине экономическую и гуманитарную помощь. Она, в частности, передала 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z. Юн Сок Ель в январе заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, "затрудняет" поставки оружия Украине.

19 апреля он анонсировал, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. 28 апреля во рамках своего визита в США он сообщил, что Южная Корея рассмотрит "разные варианты" поддержки Украины. 

Теги: Киев, Южная Корея, Владимир Зеленский, Буча, визит, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, Юн Сок Ель
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