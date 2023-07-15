Президент Южной Кореи приехал в Украину с неанонсированным визитом. Он побывал в Буче и встретится с Зеленским

По его данным, президента сопровождает жена. Они приехали в Киев из Польши, а до этого они присутствовали на саммите НАТО в Литве.
Спикер южнокорейского лидера сообщила агентству, что Юн Сок Ель побывал на местах массового уничтожения украинцев российскими оккупантами в Киевской области – в Буче и Ирпене. Также в программе визита есть встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал в Twitter о совместном посещении Бучи с президентской четой.
"Благодарен президенту Юн Сок Елю за его твердую позицию – мировое сообщество не имеет права мириться с масштабным уничтожением мирного населения", – написал он.
Южная Корея поддерживает украинские позиции, в частности, в ООН и формулу мира.
Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН, та підтримку Формули миру Президента Зеленського. Вдячний Президенту Юн Сок Йолю за його тверду позицію — світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 15, 2023
Сьогодні… pic.twitter.com/x8bXq6iUdX
Южная Корея сейчас предоставляет Украине экономическую и гуманитарную помощь. Она, в частности, передала 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z. Юн Сок Ель в январе заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, "затрудняет" поставки оружия Украине.
19 апреля он анонсировал, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. 28 апреля во рамках своего визита в США он сообщил, что Южная Корея рассмотрит "разные варианты" поддержки Украины.