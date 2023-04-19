Южная Корея впервые заявила о готовности оказать военную помощь Украине

Президент Южной Кореи озвучил обстоятельства, при которых страна начнет поставки вооружений в Украину. По его словам, это произойдет, если возникнет ситуация, с которой международное сообщество "не сможет смириться", например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны.

В этом случае Южной Корее "будет трудно настаивать" только на гуманитарной или финансовой поддержке, подчеркнул Юн Сок Ель.

Reuters цитирует его заявление о том, что не может быть ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом.

По сообщению агентства, Юн Сок Ель сказал, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Южная Корея получала международную помощь после Корейской войны 1950–1953 годов.

Однако Южная Корея будет при этом учитывать свои отношения со сторонами, участвующими в войне, и события на поле боя и примет "наиболее подходящие меры", пояснил он.

Reuters отмечает, что Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине, более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи.

Агентство указывает, что до сих пор Южная Корея, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия, старалась избегать противостояния с РФ, учитывая наличие корейских компаний, работающих на российском рынке, и влияние Москвы на Северную Корею.

Юн Сок Ель, по информации Reuters, должен посетить Вашингтон на следующей неделе для встречи на высшем уровне с президентом США Джо Байденом, посвященной 70-летию союза двух стран. Агентство характеризует Южную Корею как ключевого союзника США и крупного производителя артиллерийских боеприпасов.