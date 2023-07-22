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Зеленский предложил Столтенбергу созвать совет Украина – НАТО для разблокирования "зернового коридора". Встреча состоится на днях

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Зеленский: Кризис с безопасностью в Черном море мы можем преодолеть
Зеленский: Кризис с безопасностью в Черном море мы можем преодолеть
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу созвать совет Украина – НАТО для разблокирования "зернового коридора". Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 22 июля, опубликованном его пресс-службой.

Он напомнил, что сегодня провел со Столтенбергом телефонный разговор. В частности, они обсуждали выполнение соглашений, достигнутых на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Приоритет неизменен: это скорейшее вступление в НАТО, когда позволят условия безопасности. Только это будет надежно гарантировать безопасность и мир всей Европе. Говорили и о ситуации с безопасностью сейчас, в частности о российских агрессивных шагах в Черном море. Любая дестабилизация в этом регионе и срыв работы экспортных путей будут означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире", – сказал президент.

По его словам, наименьшее из возможных последствий – ценовой кризис.

"Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы "зернового коридора". В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень – уровень совета Украина – НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис с безопасностью в Черном море мы можем преодолеть", – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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