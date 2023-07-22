Зеленский предложил Столтенбергу созвать совет Украина – НАТО для разблокирования "зернового коридора". Встреча состоится на днях

Он напомнил, что сегодня провел со Столтенбергом телефонный разговор. В частности, они обсуждали выполнение соглашений, достигнутых на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Приоритет неизменен: это скорейшее вступление в НАТО, когда позволят условия безопасности. Только это будет надежно гарантировать безопасность и мир всей Европе. Говорили и о ситуации с безопасностью сейчас, в частности о российских агрессивных шагах в Черном море. Любая дестабилизация в этом регионе и срыв работы экспортных путей будут означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире", – сказал президент.

По его словам, наименьшее из возможных последствий – ценовой кризис.

"Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы "зернового коридора". В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень – уровень совета Украина – НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис с безопасностью в Черном море мы можем преодолеть", – сказал Зеленский.