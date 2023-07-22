Из-за "зернового соглашения" Россия фактически узаконила пиратство в Черном море, этому нужно положить конец – Федерация работодателей транспорта Украины

Россия при этом сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта, подчеркнули в федерации Фото: grad.ua

"Из-за формата "зернового соглашения" Российская Федерация фактически узаконила "право пиратства" на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные конвенцией Монтре. Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства в действии и, к сожалению, де-факто согласилось с таким положением вещей", – отметили в ФРТУ.

Россия сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта. Поэтому ФРТУ призвала к полной разблокировке украинских портов. Для этого, по убеждению федерации, нужно предпринять ряд шагов, прежде всего – отстаивать позицию, что единственно возможный формат – полностью разблокированные порты Украины без влияния государства-агрессора на то, чем Украина торгует.

"Также необходимо обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для возможности силового прекращения террористических и пиратских посягательств со стороны РФ на свободное коммерческое судоходство в порты Украины. Кроме того, осуществить меры по укреплению оборонного сектора и обеспечению безопасности судов в Черноморском регионе – комплексный мониторинг, противоракетную оборону, выявление и обезвреживание морских мин", – отметили в ФРТУ.

В федерации призвали запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, создать механизм коммерческого страхования рисков и существенно усилить санкционное давление международного сообщества на РФ в рамках борьбы с пиратством и терроризмом в Черноморском регионе.