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Из-за "зернового соглашения" Россия фактически узаконила пиратство в Черном море, этому нужно положить конец – Федерация работодателей транспорта Украины

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Россия при этом сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта, подчеркнули в федерации
Россия при этом сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта, подчеркнули в федерации
Фото: grad.ua

Из-за блокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, $18 млрд валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов, это сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или здравоохранение. Благодаря же "зерновому соглашению" РФ фактически узаконила противоправные пиратские действия на Черном море, говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) от 20 июля.

"Из-за формата "зернового соглашения" Российская Федерация фактически узаконила "право пиратства" на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные конвенцией Монтре. Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства в действии и, к сожалению, де-факто согласилось с таким положением вещей", – отметили в ФРТУ.

Россия сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта. Поэтому ФРТУ призвала к полной разблокировке украинских портов. Для этого, по убеждению федерации, нужно предпринять ряд шагов, прежде всего – отстаивать позицию, что единственно возможный формат – полностью разблокированные порты Украины без влияния государства-агрессора на то, чем Украина торгует.

"Также необходимо обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для возможности силового прекращения террористических и пиратских посягательств со стороны РФ на свободное коммерческое судоходство в порты Украины. Кроме того, осуществить меры по укреплению оборонного сектора и обеспечению безопасности судов в Черноморском регионе – комплексный мониторинг, противоракетную оборону, выявление и обезвреживание морских мин", – отметили в ФРТУ.

В федерации призвали запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, создать механизм коммерческого страхования рисков и существенно усилить санкционное давление международного сообщества на РФ в рамках борьбы с пиратством и терроризмом в Черноморском регионе.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Теги: Россия, Украина, терроризм, санкции, ВВП, Черное море, экспорт, страхование, торговля, ущерб, блокирование, судоходство, соглашение, зерновой коридор
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