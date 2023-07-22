"Истерика международного масштаба". В ГУР назвали угрозы РФ в Черном море новым этапом геноцидной войны против других стран

Оценка новым преступным действиям РФ будет дана не только в Украине, отметил Юсов Фото: gur.gov.ua

"Это уже такая истерика международного масштаба, на которую в принципе не может не реагировать мир. Речь идет не о так называемой СВО, – отметил Юсов. – Когда [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин шизофренически начинал войну против Украины, там ничего не было сказано о срыве поставок продовольственной программы ООН, о недоснабжении зерна в страны Азии и Африки… о вмешательстве в продовольственную безопасность мира и уничтожении складов с зерном. То есть это новый этап геноцидной войны и военных преступлений уже не только против Украины, а против целого ряда стран и народов в мире".

Представитель ГУР высказал мнение, что оценка "этим новым преступным действиям будет дана не только в Украине".

В Минобороны Украины 20 июля заявили, что все суда, следующие по Черному морю в оккупированные и российские порты, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.