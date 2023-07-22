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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Истерика международного масштаба". В ГУР назвали угрозы РФ в Черном море новым этапом геноцидной войны против других стран

Оценка новым преступным действиям РФ будет дана не только в Украине, отметил Юсов
Оценка новым преступным действиям РФ будет дана не только в Украине, отметил Юсов
Фото: gur.gov.ua

В украинской разведке назвали "истерическим" предупреждение минобороны страны-оккупанта РФ считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения и вовлеченными в войну. Об этом 21 июля в эфире национального телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Видеозапись опубликована в YouTube телеканала "Рада".

"Это уже такая истерика международного масштаба, на которую в принципе не может не реагировать мир. Речь идет не о так называемой СВО, – отметил Юсов. – Когда [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин шизофренически начинал войну против Украины, там ничего не было сказано о срыве поставок продовольственной программы ООН, о недоснабжении зерна в страны Азии и Африки… о вмешательстве в продовольственную безопасность мира и уничтожении складов с зерном. То есть это новый этап геноцидной войны и военных преступлений уже не только против Украины, а против целого ряда стран и народов в мире".

Представитель ГУР высказал мнение, что оценка "этим новым преступным действиям будет дана не только в Украине".

В Минобороны Украины 20 июля заявили, что все суда, следующие по Черному морю в оккупированные и российские порты, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". 21 июля Эрдоган заявил, что что у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки".

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего 21 июля рассказал, что главкому ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и вице-премьеру Александру Кубракову поручили подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

Теги: Россия, Украина, экспорт, угрозы, Андрей Юсов, преступление, война России против Украины, президент, безопасность, судоходство, ГУР Минобороны Украины, зерно, зерновой коридор
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