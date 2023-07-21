"Из-за РФ мир на пороге продовольственного кризиса". Зеленский и Эрдоган скоординировали усилия по разблокированию "зернового коридора"

"Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла в целом над 400 млн людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу, – написал Зеленский. – Мы скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование "зернового коридора" является абсолютным приоритетом".

Зеленский рассказал, что в беседе с Эрдоганом также обсуждалась украинская формула мира.

"Попросил президента Эрдогана способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар", – указал глава государства.

Зеленский также отметил, что выразил благодарность президенту Турции за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Анкары относительно членства Украины в НАТО.