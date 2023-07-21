"Из-за РФ мир на пороге продовольственного кризиса". Зеленский и Эрдоган скоординировали усилия по разблокированию "зернового коридора"

"Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла в целом над 400 млн людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу, – написал Зеленский. – Мы скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование "зернового коридора" является абсолютным приоритетом".
Зеленский рассказал, что в беседе с Эрдоганом также обсуждалась украинская формула мира.
"Попросил президента Эрдогана способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар", – указал глава государства.
Зеленский также отметил, что выразил благодарность президенту Турции за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Анкары относительно членства Украины в НАТО.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". 21 июля Эрдоган заявил, что что у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки".
Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.
Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего 21 июля рассказал, что главкому ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и вице-премьеру Александру Кубракову поручили подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".