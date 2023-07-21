ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США в Совбезе ООН: Россия просто использует Черное море для шантажа и берет все человечество в заложники

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Томас-Гринфилд: Россия превратила продовольствие в оружие, а пшеничные поля Украины в поле боя
Томас-Гринфилд: Россия превратила продовольствие в оружие, а пшеничные поля Украины – в поле боя
Фото: EPA

Россия ведет войну с мировыми поставками продовольствия, с бедными этого мира, когда отказывается продлевать Черноморскую зерновую инициативу и обстреливает украинские порты. Об этом постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 21 июля на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Практически каждую неделю Россия опускается все ниже и ниже. На прошлой неделе Россия в одностороннем порядке заблокировала компромиссную резолюцию для продления трансграничных поставок сирийцам, а на этой приостановила свое участие в Черноморской зерновой инициативе", – сказала Томас-Гринфилд. 

Она отметила, что уничтоженных Россией 60 тыс. тонн зерна хватило бы, чтобы кормить более 270 тыс. человек в течение года.

"Россия ведет войну с мировыми поставками продовольствия, с бедными этого мира в те времена, когда потребности очень острые, когда люди гибнут и будут умирать и далее. США имеют информацию о том, что военные России могут расширить зону поражения в отношении зерновых объектов Украины, будут наносить удары по судам в Черном море. Кроме того, Россия также закладывает новые морские мины на подходах к украинским портам в Черном море. Мы считаем, что это недопустимо, потому что потом они попытаются возложить вину на Украину за удары по подобным судам", – уверена представитель США.

Посол подчеркнула, что в то время, когда задача Совбеза ООН – поддерживать международный мир и безопасность, Россия, будучи членом Совбеза, положила конец миру и безопасности во всем мире.

"Россия превратила продовольствие в оружие, а пшеничные поля Украины – в поле боя, закладывая там мины, уничтожая важнейшие объекты сельскохозяйственной инфраструктуры... Даже когда она участвовала в Черноморской инициативе, Россия отказывалась полностью выполнять договоренности и уничтожала суда, которые перевозили продовольствие", – сказала она.

Томас-Гринфилд подвергла критике заявления России, что якобы санкции мешают ее экспорту. Она напомнила, что РФ экспортирует больше зерна, чем когда-либо, причем за более высокую цену.

"Россия просто использует Черное море для шантажа. Она играет в свои политические игры и берет все человечество в заложники", – отметила посол.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, ООН, война, Черное море, экспорт, обстрелы, война России против Украины, безопасность, мины, соглашение, море, Линда Томас-Гринфилд, зерно, зерновой коридор
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