США в Совбезе ООН: Россия просто использует Черное море для шантажа и берет все человечество в заложники

"Практически каждую неделю Россия опускается все ниже и ниже. На прошлой неделе Россия в одностороннем порядке заблокировала компромиссную резолюцию для продления трансграничных поставок сирийцам, а на этой приостановила свое участие в Черноморской зерновой инициативе", – сказала Томас-Гринфилд.

Она отметила, что уничтоженных Россией 60 тыс. тонн зерна хватило бы, чтобы кормить более 270 тыс. человек в течение года.

"Россия ведет войну с мировыми поставками продовольствия, с бедными этого мира в те времена, когда потребности очень острые, когда люди гибнут и будут умирать и далее. США имеют информацию о том, что военные России могут расширить зону поражения в отношении зерновых объектов Украины, будут наносить удары по судам в Черном море. Кроме того, Россия также закладывает новые морские мины на подходах к украинским портам в Черном море. Мы считаем, что это недопустимо, потому что потом они попытаются возложить вину на Украину за удары по подобным судам", – уверена представитель США.

Посол подчеркнула, что в то время, когда задача Совбеза ООН – поддерживать международный мир и безопасность, Россия, будучи членом Совбеза, положила конец миру и безопасности во всем мире.

"Россия превратила продовольствие в оружие, а пшеничные поля Украины – в поле боя, закладывая там мины, уничтожая важнейшие объекты сельскохозяйственной инфраструктуры... Даже когда она участвовала в Черноморской инициативе, Россия отказывалась полностью выполнять договоренности и уничтожала суда, которые перевозили продовольствие", – сказала она.

Томас-Гринфилд подвергла критике заявления России, что якобы санкции мешают ее экспорту. Она напомнила, что РФ экспортирует больше зерна, чем когда-либо, причем за более высокую цену.

"Россия просто использует Черное море для шантажа. Она играет в свои политические игры и берет все человечество в заложники", – отметила посол.