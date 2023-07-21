Кислица в Совбезе ООН заявил, что Россия надеется голодом заставить мир отказаться от санкций

Кислица отметил, что намерения РФ рассматривать иностранные суда как военные цели нарушают ее обязательства по международному праву Фото: EPA

Кислица отметил, что первые дни после отказа РФ от Черноморской зерновой инициативы однозначно показали причину такого шага – уничтожение потенциала Украины по экспорту зерновых.

Он напомнил, что для атак на портовую инфраструктуру 18–20 июля Москва использовала 56 крылатых ракет, в частности "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер", Х-59, и 87 беспилотников иранского происхождения.

"Цель [выхода из соглашения] была раскрыта самой Россией в начале июня на так называемом Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Глава RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в присутствии [президента РФ Владимира] Путина открыто заявила: "Вся наша надежда на голод. Это означает, что сейчас начнется голод, и они снимут санкции, и будут с нами дружить, потому что поймут, что это необходимо"., – отметил Кислица.

.@SergiyKyslytsya : «Simonyan in the presence of putin openly stated « All our hope is for the famine, here is what it means … the famine will start now, and they will lift the sanctions, and be friends with us, because they will realize it is necessary” https://t.co/146TxpD9SP pic.twitter.com/i9OzejzHfc — Sergiy Kyslytsya * (@SergiyKyslytsya) July 21, 2023

По оценкам экспертов, дальнейшие атаки на украинские порты, невозможность экспорта зерновых морскими путями приведут в краткосрочной перспективе к росту цен на кукурузу и пшеницу, добавил постпред Украины при ООН.

Кислица также напомнил, что намерения России рассматривать иностранные суда как военные цели грубо нарушают ее обязательства по международному праву перед всеми государствами, которые осуществляют мирное судоходство в Черном море.

Соответствующее заявление РФ, по словам постпреда, направлено на запугивание нейтральных государств, оно касается всего Черного моря, а не только зоны вокруг украинских портов, и не делает исключений для медицинских и других гуманитарных грузов, как того требует международное право.