Кислица в Совбезе ООН заявил, что Россия надеется голодом заставить мир отказаться от санкций

Кислица отметил, что первые дни после отказа РФ от Черноморской зерновой инициативы однозначно показали причину такого шага – уничтожение потенциала Украины по экспорту зерновых.
Он напомнил, что для атак на портовую инфраструктуру 18–20 июля Москва использовала 56 крылатых ракет, в частности "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер", Х-59, и 87 беспилотников иранского происхождения.
"Цель [выхода из соглашения] была раскрыта самой Россией в начале июня на так называемом Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Глава RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в присутствии [президента РФ Владимира] Путина открыто заявила: "Вся наша надежда на голод. Это означает, что сейчас начнется голод, и они снимут санкции, и будут с нами дружить, потому что поймут, что это необходимо"., – отметил Кислица.
.@SergiyKyslytsya : «Simonyan in the presence of putin openly stated « All our hope is for the famine, here is what it means … the famine will start now, and they will lift the sanctions, and be friends with us, because they will realize it is necessary” https://t.co/146TxpD9SP pic.twitter.com/i9OzejzHfc— Sergiy Kyslytsya * (@SergiyKyslytsya) July 21, 2023
По оценкам экспертов, дальнейшие атаки на украинские порты, невозможность экспорта зерновых морскими путями приведут в краткосрочной перспективе к росту цен на кукурузу и пшеницу, добавил постпред Украины при ООН.
Кислица также напомнил, что намерения России рассматривать иностранные суда как военные цели грубо нарушают ее обязательства по международному праву перед всеми государствами, которые осуществляют мирное судоходство в Черном море.
Соответствующее заявление РФ, по словам постпреда, направлено на запугивание нейтральных государств, оно касается всего Черного моря, а не только зоны вокруг украинских портов, и не делает исключений для медицинских и других гуманитарных грузов, как того требует международное право.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".