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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До 24 млн тонн украинских продуктов могут не попасть на мировые рынки из-за России – постпред Великобритании при ООН

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Вудворт заявила, что нет никакого возможного оправдания ударам России по портам Украины
Вудворт заявила, что нет никакого возможного оправдания ударам России по портам Украины
Фото: EPA

Из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы около 24 млн тонн украинских продуктов могут не попасть на мировые рынки. Об этом 21 июля на заседании Совета Безопасности ООН заявила постпред Великобритании Барбары Вудворд, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"64% из 34 млн тонн зерна, экспортированного в рамках сделки, пришлись на страны с низким и средним уровнем дохода. Неудивительно, что Кения назвала уход России "ударом в спину" стран Африканского Рога, которые уже пострадали от засухи", – сказала она.

Вудворт заявила, что нет никакого возможного оправдания ударам России по портам Украины.

"Более того, Россия выиграла от сделки. Российский экспорт продовольствия значительно превышает довоенный уровень. Российский экспорт продуктов питания и удобрений никогда не подвергался санкциям. Великобритания работала со своими банковским и страховым секторами для облегчения транзакций. И ООН неустанно работала над устранением опасений России. Мы знаем, что так называемые причины, по которым Россия прекращает сделку, – ерунда", – сказала постпред.

Она напомнила, что Украина не предъявляла никаких требований и не хочет ничего, кроме как сделать свою еду доступной для всего мира.

"До 24 млн тонн украинских продуктов питания сейчас могут не попасть на мировые рынки из-за России. Действия России уже привели к повышению цен, что непосредственно сказалось на беднейших и голодающих людях в мире. А последние требования России равносильны тому, чтобы держать в заложниках голодающих в мире", – добавил Вудворт.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджер Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, Великобритания, экспорт, война России против Украины, безопасность, сделка, питание, зерно, зерновой коридор
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