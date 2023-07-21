До 24 млн тонн украинских продуктов могут не попасть на мировые рынки из-за России – постпред Великобритании при ООН

"64% из 34 млн тонн зерна, экспортированного в рамках сделки, пришлись на страны с низким и средним уровнем дохода. Неудивительно, что Кения назвала уход России "ударом в спину" стран Африканского Рога, которые уже пострадали от засухи", – сказала она.

Вудворт заявила, что нет никакого возможного оправдания ударам России по портам Украины.

"Более того, Россия выиграла от сделки. Российский экспорт продовольствия значительно превышает довоенный уровень. Российский экспорт продуктов питания и удобрений никогда не подвергался санкциям. Великобритания работала со своими банковским и страховым секторами для облегчения транзакций. И ООН неустанно работала над устранением опасений России. Мы знаем, что так называемые причины, по которым Россия прекращает сделку, – ерунда", – сказала постпред.

Она напомнила, что Украина не предъявляла никаких требований и не хочет ничего, кроме как сделать свою еду доступной для всего мира.

"До 24 млн тонн украинских продуктов питания сейчас могут не попасть на мировые рынки из-за России. Действия России уже привели к повышению цен, что непосредственно сказалось на беднейших и голодающих людях в мире. А последние требования России равносильны тому, чтобы держать в заложниках голодающих в мире", – добавил Вудворт.