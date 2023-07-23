Совет Украина – НАТО обсудит "зерновой коридор" 26 июля – спикер Альянса

"Новый совет НАТО – Украина соберется в среду по просьбе Украины для обсуждения ситуации в Черноморском регионе после телефонного разговора между генеральным секретарем [Альянса] Йенсом Столтенбергом и президентом [Украины Владимиром] Зеленским", – написала она.

Скриншот: Oana Lungescu / Linkedin

Как пишет Reuters, совет обсудит выход РФ из Черноморской зерновой инициативы. Лунгеску сообщила, что заседание пройдет на уровне послов.

22 июля Зеленский провел со Столтенбергом телефонный разговор. Президент Украины заявил, что они обсудили шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы "зернового коридора".

"В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень – уровень совета Украина – НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится", – сказал глава государства.