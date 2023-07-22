Салливан о передаче ВСУ ракет ATACMS: Британцы и французы обеспечили Украине возможность нанесения ударов на большие расстояния

Салливан подчеркнул, что окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет будет принимать президент США Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос по поводу поставок ATACMS, Салливан сказал, что "британцы и французы обеспечили возможность нанесения ударов на большие расстояния".

Салливан подчеркнул, что окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет будет принимать президент США Джо Байден.

"Он говорил об этом с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, они продолжают диалог об этом. И мне жаль вас разочаровывать, но сегодня у меня нет никаких объявлений на этот счет", – сказал Салливан.

Он также пояснил, что изначально помощь США сосредотачивалась на предоставлении Украине противотанковых и противовоздушных средств обороны, на втором этапе войны стала актуальной передача артиллерийского вооружения, а для контрнаступления ВСУ необходимы боевые машины пехоты, танки, оборудование для разминирования и военная техника для прорыва.