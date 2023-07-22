Салливан о передаче ВСУ ракет ATACMS: Британцы и французы обеспечили Украине возможность нанесения ударов на большие расстояния

Отвечая на вопрос по поводу поставок ATACMS, Салливан сказал, что "британцы и французы обеспечили возможность нанесения ударов на большие расстояния".
Салливан подчеркнул, что окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет будет принимать президент США Джо Байден.
"Он говорил об этом с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, они продолжают диалог об этом. И мне жаль вас разочаровывать, но сегодня у меня нет никаких объявлений на этот счет", – сказал Салливан.
Он также пояснил, что изначально помощь США сосредотачивалась на предоставлении Украине противотанковых и противовоздушных средств обороны, на втором этапе войны стала актуальной передача артиллерийского вооружения, а для контрнаступления ВСУ необходимы боевые машины пехоты, танки, оборудование для разминирования и военная техника для прорыва.
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.
CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.
Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.
О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе президент страны Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.
Байден после саммита в Вильнюсе подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.