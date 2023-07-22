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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Салливан о передаче ВСУ ракет ATACMS: Британцы и французы обеспечили Украине возможность нанесения ударов на большие расстояния

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Салливан подчеркнул, что окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет будет принимать президент США
Салливан подчеркнул, что окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет будет принимать президент США
Фото: ЕРА

США продолжают вести переговоры с Украиной по поводу передачи дальнобойных ракет ATACMS. Об этом 21 июля в ходе выступления на Aspen Security Forum заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция велась на YouTube-канале форума.

Отвечая на вопрос по поводу поставок ATACMS, Салливан сказал, что "британцы и французы обеспечили возможность нанесения ударов на большие расстояния".

Салливан подчеркнул, что окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет будет принимать президент США Джо Байден.

"Он говорил об этом с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, они продолжают диалог об этом. И мне жаль вас разочаровывать, но сегодня у меня нет никаких объявлений на этот счет", – сказал Салливан.

Он также пояснил, что изначально помощь США сосредотачивалась на предоставлении Украине противотанковых и противовоздушных средств обороны, на втором этапе войны стала актуальной передача артиллерийского вооружения, а для контрнаступления ВСУ необходимы боевые машины пехоты, танки, оборудование для разминирования и военная техника для прорыва.

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе президент страны Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Байден после саммита в Вильнюсе подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, война России против Украины, ракеты, Джейк Салливан, ATACMS
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