Глава ООН призвал РФ вернуться к "зерновой сделке", пообещав экспорт как украинских, так и российских грузов

По словам генсека, за выход РФ из международной зерновой сделки "наиболее уязвимые слои населения заплатят самую высокую цену".

Он призвал РФ вернуться к реализации черноморской инициативы "в соответствии с его последним предложением". Гутерриш добавил, что международное сообщество должно объединиться для решения спровоцированной Россией продовольственной проблемы.

Подробностей предложения глава ООН не сообщил. Итальянское издание Askanew пишет, что он обещал РФ предусмотреть экспорт не только украинских, но и российских грузов.

"Со своей стороны, я подтверждаю свое обязательство обеспечить доступ на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России, чтобы сохранить продовольственную безопасность для всех", – заявил он.