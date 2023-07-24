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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ООН призвал РФ вернуться к "зерновой сделке", пообещав экспорт как украинских, так и российских грузов

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Гутерриш призвал Москву согласиться с его "последним предложением"
Гутерриш призвал Москву согласиться с его "последним предложением"
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию возобновить выполнение соглашения по безопасному экспорту из черноморских портов Украины. Он сказал об этом 24 июля на открытии Второго саммита ООН по продовольственным системам в Риме (Италия), сообщает Associated Press.

По словам генсека, за выход РФ из международной зерновой сделки "наиболее уязвимые слои населения заплатят самую высокую цену".

Он призвал РФ вернуться к реализации черноморской инициативы "в соответствии с его последним предложением". Гутерриш добавил, что международное сообщество должно объединиться для решения спровоцированной Россией продовольственной проблемы.

Подробностей предложения глава ООН не сообщил. Итальянское издание Askanew пишет, что он обещал РФ предусмотреть экспорт не только украинских, но и российских грузов. 

"Со своей стороны, я подтверждаю свое обязательство обеспечить доступ на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России, чтобы сохранить продовольственную безопасность для всех", – заявил он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Теги: Россия, ООН, Италия, Черное море, экспорт, Антониу Гутерриш, зерновой коридор
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