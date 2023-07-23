"Больше ПВО и дальнобойного оружия". Зеленский анонсировал новую помощь от партнеров

"Мы уже начали готовиться к следующей неделе. Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту", – сказал он.

Зеленский поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания совета Украина – НАТО.

"Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров – все то, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь", – отметил президент.

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