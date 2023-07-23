Зеленский: Россия своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории

Зеленский подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкали к террористическим атакам" Фото: EPA

"Этой ночью в Одессе один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. 20 человек травмированы, и среди них четверо детей. 11 лет, 12 лет, двое 17-летних. Всем оказывается необходимая помощь. И я благодарю каждого и каждую, кто с Одессой... Отдельно хочу поблагодарить и тех в мире, кто уже осудил это очередное проявление российского зла", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкали к террористическим атакам".

"Мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди. Их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры. Этой ночью российская ракета – а это была Х-22, противокорабельная ракета, – попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы... Один из самых ценных соборов Украины. В 1936 году его разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен. И вот снова террористы пытаются его уничтожить. Всего только этой ночью в Одессе почти 50 домов были повреждены, из них 25 – памятники архитектуры. Исторический центр. Мировое наследие, которое взяла под свою защиту ЮНЕСКО", – добавил он.

Зеленский также отметил, что во время атака пострадало и здание консульства Греции и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая.

"Очевидно, все это – глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится. Свято-Преображенский собор в Одессе будет. Обязательно мы все восстановим... Главное, что, несмотря на любые попытки сломать наше государство и наших людей, мы четко знаем: у нас, у Украины есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность. Россия же этим своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории", – сказал он.

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