ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкали к террористическим атакам"
Зеленский подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкали к террористическим атакам"
Фото: EPA

Мишенью российских ракет являются не просто города, села или люди, а человечность и основы всей европейской культуры. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 23 июля, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Этой ночью в Одессе один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. 20 человек травмированы, и среди них четверо детей. 11 лет, 12 лет, двое 17-летних. Всем оказывается необходимая помощь. И я благодарю каждого и каждую, кто с Одессой... Отдельно хочу поблагодарить и тех в мире, кто уже осудил это очередное проявление российского зла", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкали к террористическим атакам".

"Мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди. Их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры. Этой ночью российская ракета – а это была Х-22, противокорабельная ракета, – попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы... Один из самых ценных соборов Украины. В 1936 году его разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен. И вот снова террористы пытаются его уничтожить. Всего только этой ночью в Одессе почти 50 домов были повреждены, из них 25 – памятники архитектуры. Исторический центр. Мировое наследие, которое взяла под свою защиту ЮНЕСКО", – добавил он.

Зеленский также отметил, что во время атака пострадало и здание консульства Греции и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая.

"Очевидно, все это – глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится. Свято-Преображенский собор в Одессе будет. Обязательно мы все восстановим... Главное, что, несмотря на любые попытки сломать наше государство и наших людей, мы четко знаем: у нас, у Украины есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность. Россия же этим своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, церковь, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, Офис президента Украины, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике. Фото
56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике. Фото
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
Галина ГРИШИНА
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (191118)
2
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (154199)
3
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (50242)
4
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (25670)
5
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (25009)
6
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (24628)
7
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (17637)
8
Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак (12847)
 
 
 
 