Отравление Пригожина, Крым в огне, месть Путина Одессе, 33 миллиона на Поворознюка. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouYube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

атаки оккупантов на Одессу;

арест в РФ экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина;

наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси;

возможность отравления главаря "Вагнера" Евгения Пригожина;

визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину;

скандал со съемкой за государственные средства сериала про владельца ФК "Ингулец", агрария Александра Поворознюка;

планы восстановить авиасообщение в Украине;

другие важные события в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".