Ryanair рассматривает вероятность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года

"Рассматриваем два плана: один – когда война окончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года. Можем ли мы убедить европейские органы безопасности и украинские власти, что полеты будут безопасны, что они могут защитить самолет от беспилотников, ракет и тому подобного, как это происходит в Израиле? Украинские власти работают с нужными людьми, чтобы попытаться вновь открыть воздушное пространство, но мы ничего не можем сделать, если они не убедят EASA, Европейское агентство по авиабезопасности, и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов безопасно", – сказал он.

По его словам, если агентство скажет, что полеты в Украину безопасны, "нет причин не вернуть" их.

"Власти должны показать, что они могут защитить рейсы, следующие в Киев и Львов, потому что без этого органы безопасности и страховые компании не позволят осуществлять рейсы. Украина должна показать, что она безопасна и может защитить авиарейсы. Если они смогут это сделать, европейцы скажут, что это безопасно, – и мы вернемся буквально в течение шести недель", – заявил О'Лири.

Он также рассказал о планах компании на послевоенный период.

"После войны мы будем перевозить 5 млн пассажиров за первый год и увеличим количество пассажиров до 10 млн в год в течение пяти лет. Итак, план есть. Думаю, это произвело впечатление на [вице-премьер-министра, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова]. Он признает, что правительство должно сыграть свою роль, что сами аэропорты не могут позволить себе инвестиции. В то время как мы говорим о базировании здесь до 30 самолетов. Это $3 млрд инвестиций Ryanair в Украину. Это одна из самых больших инвестиций в Украину во время войны", – сказал бизнесмен.

В то же время, по его словам, компания рассчитывает, что Украина предоставит "безопасные и недорогие аэропорты".

"Мы можем заполнить рейсы только за счет продажи авиабилетов за €15, €20, €25. Поэтому здесь должны быть очень низкие аэропортовые сборы. Министерство [развития общин, территорий и инфраструктуры Украины] должно в этом помочь", – сказал он.