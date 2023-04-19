Руководство лоукостера Ryanair заявило о готовности возобновить полеты в Украину через две недели после окончания войны

В Ryanair наняли около 60 украинских пилотов и 80 стюардесс, большинство из которых находятся на базах в Польше, ожидая открытия рынка Фото: ЕРА

По его словам, возобновление работы станет возможным, как только полеты в Украину станут безопасными.

"Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", – сказал О'Лири.

Он отметил, что в Ryanair наняли около 60 украинских пилотов и 80 стюардесс, большинство из которых находятся на базах в Польше, ожидая открытия рынка.

Исполнительный директор лоукостера подчеркнул, что авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в Украине в течение 12 месяцев после возвращения.

По мнению О’Лири, послевоенное восстановление Украины предоставит "огромные возможности" для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, поскольку "россияне, вероятно, при отступлении взорвут дороги и мосты" и самолеты станут основным способом передвижения.