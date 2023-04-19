Руководство лоукостера Ryanair заявило о готовности возобновить полеты в Украину через две недели после окончания войны

По его словам, возобновление работы станет возможным, как только полеты в Украину станут безопасными.
"Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", – сказал О'Лири.
Он отметил, что в Ryanair наняли около 60 украинских пилотов и 80 стюардесс, большинство из которых находятся на базах в Польше, ожидая открытия рынка.
Исполнительный директор лоукостера подчеркнул, что авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в Украине в течение 12 месяцев после возвращения.
По мнению О’Лири, послевоенное восстановление Украины предоставит "огромные возможности" для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, поскольку "россияне, вероятно, при отступлении взорвут дороги и мосты" и самолеты станут основным способом передвижения.
8 февраля 2022 года на фоне сообщений о возможном нападении страны-агрессора России на Украину Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.
16 февраля О'Лири заявил, что авиакомпания не планирует покидать рынок Украины и в дальнейшем будет летать в страну и из страны, "если не будет советского вторжения". Незадолго до полномасштабного вторжения России Ryanair заявлял о планах разместить на постоянное базирование в Украине до 20 самолетов.
Украина закрыла свое воздушное пространство 24 февраля, в день полномасштабного вторжения российских войск.
11 апреля 2023 года Государственное предприятие обслуживание воздушного движения ("Украерорух") сообщило, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Вооруженных сил Украины.