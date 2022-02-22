Ryanair удалила из системы бронирования направления из Харькова и Херсона

Сейчас Харьков и Херсон отсутствуют в поиске городов на официальном сайте Ryanair.com, среди городов Украины остались доступными для бронирования Киев, Одесса и Львов.

Контекст:

8 февраля на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии. О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

В тот же день SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни. В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга, и отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей. 14 февраля SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы.

16 февраля главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания не планирует покидать рынок Украины и в дальнейшем будет летать в страну и из страны, несмотря на угрозу возможного нового вторжения России.