SkyUp возобновила продажу авиабилетов

"Продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Мининфраструктуры и правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украине остаются безопасными и защищенными", – заявил гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Контекст:

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.

О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

В тот же день SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни. В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга, и отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей.