Ryanair обещает летать в Украину, "пока не будет советского вторжения"

В компании сообщили, что не видят причин для прекращения полетов, если только европейские власти не скажут, что летать в Украину небезопасно Фото: ua.depositphotos.com

"Это наш долг и обязанность – поддерживать народ Украины до тех пор, пока там нет войны и не летают ракеты", – заявил О’Лири.

Он добавил, что не видит причин для прекращения полетов, если только европейские власти не скажут, что летать в Украину небезопасно.

О’Лири подчеркнул, что в нынешней ситуации "важно не паниковать".

"Людям нужно вернуться домой, и люди хотят уехать и лететь за границу – в Евросоюз, авиакомпании должны предоставлять эту услугу", – сказал он.

В прошлом месяце компания Ryanair заявила, что в течение следующих нескольких лет может разместить в Украине до 20 самолетов, если Россия не вторгнется, и объявила о планах выполнять этим летом 230 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов, сообщает Reuters.

На вопрос, не изменились ли в компании планы, О’Лири ответил, что они ежедневно анализируют ситуацию в Украине. По его словам, страна остается "огромным потенциальным рынком, пока не будет советского вторжения".