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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ryanair обещает летать в Украину, "пока не будет советского вторжения"

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В компании сообщили, что не видят причин для прекращения полетов, если только европейские власти не скажут, что летать в Украину небезопасно
В компании сообщили, что не видят причин для прекращения полетов, если только европейские власти не скажут, что летать в Украину небезопасно
Фото: ua.depositphotos.com

Крупнейшая в Европе бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair не планирует покидать рынок Украины и в дальнейшем будет летать в страну и из страны, несмотря на угрозу возможного нового вторжения России. Об этом 16 февраля сказал главный исполнительный директор компании Майкл О'Лири, сообщает Reuters.

"Это наш долг и обязанность – поддерживать народ Украины до тех пор, пока там нет войны и не летают ракеты", – заявил О’Лири.

Он добавил, что не видит причин для прекращения полетов, если только европейские власти не скажут, что летать в Украину небезопасно.

О’Лири  подчеркнул, что в нынешней ситуации "важно не паниковать".

"Людям нужно вернуться домой, и люди хотят уехать и лететь за границу – в Евросоюз, авиакомпании должны предоставлять эту услугу", – сказал он. 

В прошлом месяце компания Ryanair заявила, что в течение следующих нескольких лет может разместить в Украине до 20 самолетов, если Россия не вторгнется, и объявила о планах выполнять этим летом 230 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов, сообщает Reuters.

На вопрос, не изменились ли в компании планы, О’Лири ответил, что они ежедневно анализируют ситуацию в Украине. По его словам, страна остается "огромным потенциальным рынком, пока не будет советского вторжения".

Контекст:

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии. О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

В тот же день SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни. В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга, и отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей. 14 февраля SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы.

Теги: Россия, самолет, аэропорт, Lufthansa, агрессия, воздушное пространство, Авиакон, вторжение, самолеты, авиарейсы, Austrian Airlines, Ryanair, авиакомпания, лоукостер, паника, SkyUp, SWISS, KLM
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