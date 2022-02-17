Ryanair обещает летать в Украину, "пока не будет советского вторжения"

"Это наш долг и обязанность – поддерживать народ Украины до тех пор, пока там нет войны и не летают ракеты", – заявил О’Лири.
Он добавил, что не видит причин для прекращения полетов, если только европейские власти не скажут, что летать в Украину небезопасно.
О’Лири подчеркнул, что в нынешней ситуации "важно не паниковать".
"Людям нужно вернуться домой, и люди хотят уехать и лететь за границу – в Евросоюз, авиакомпании должны предоставлять эту услугу", – сказал он.
В прошлом месяце компания Ryanair заявила, что в течение следующих нескольких лет может разместить в Украине до 20 самолетов, если Россия не вторгнется, и объявила о планах выполнять этим летом 230 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов, сообщает Reuters.
На вопрос, не изменились ли в компании планы, О’Лири ответил, что они ежедневно анализируют ситуацию в Украине. По его словам, страна остается "огромным потенциальным рынком, пока не будет советского вторжения".
23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.
24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.
8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.
12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.
13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии. О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.
В тот же день SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни. В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга, и отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей. 14 февраля SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы.