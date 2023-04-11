ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На международный прогноз о закрытом небе до 2029 года "Украерорух" ответил, что полеты начнутся сразу после войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина полноценно готовится к возобновлению полетов, заявили в "Украерорусі"
Украина полноценно готовится к возобновлению полетов, заявили в "Украерорусі"
Фото: uksatse.ua

Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Вооруженных сил Украины. Об этом 11 апреля сообщило Государственное предприятие обслуживание воздушного движения ("Украерорух").

Накануне Европейская организация по безопасности аэронавигации опубликовала прогноз, по которому ограничения для гражданской авиации в Украине, Молдове, Беларуси и части России, вероятно, будут действовать до 2029 года.

"Никакого возврата к "нормальным" маршрутам (как до закрытия воздушного пространства Украины и России) к концу семилетнего горизонта не ожидается", – отмечалось в прогнозе.

В ГП "Украерорух" указали на то, что Евроконтроль обновляет свои прогнозы дважды в год и руководствуется при их составлении только имеющимися фактами, а не анализом факторов влияния на будущее.

"Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат другие факторы неопределенности, как, в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации", – говорится в заявлении ГП.

После появления новых объективных факторов, таких как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных, считают в "Украерорусі".

"Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве", – написано в заявлении.

Контекст:

24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации.

Теги: авиация, Евроконтроль, прогноз, война России против Украины, Украерорух
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (51053) G
2
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (39003)
3
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (38996)
4
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (38626)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (35661)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (33676)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (32379)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (27548) Актуально
 
 
 
 