На международный прогноз о закрытом небе до 2029 года "Украерорух" ответил, что полеты начнутся сразу после войны

Накануне Европейская организация по безопасности аэронавигации опубликовала прогноз, по которому ограничения для гражданской авиации в Украине, Молдове, Беларуси и части России, вероятно, будут действовать до 2029 года.

"Никакого возврата к "нормальным" маршрутам (как до закрытия воздушного пространства Украины и России) к концу семилетнего горизонта не ожидается", – отмечалось в прогнозе.

В ГП "Украерорух" указали на то, что Евроконтроль обновляет свои прогнозы дважды в год и руководствуется при их составлении только имеющимися фактами, а не анализом факторов влияния на будущее.

"Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат другие факторы неопределенности, как, в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации", – говорится в заявлении ГП.

После появления новых объективных факторов, таких как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных, считают в "Украерорусі".

"Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве", – написано в заявлении.