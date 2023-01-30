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В Ryanair заявили, что нанимают украинских пилотов и стюардесс, чтобы вернуться в Украину, "когда это будет безопасно"

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Ryanair уже планирует возвращение в Украину
Ryanair уже планирует возвращение в Украину
Фото: EPA

Ирландский лоукостер Ryanair нанимает украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым к возвращению в Украину после окончания войны, начатой Россией. Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири, сообщает Reuters.

По его словам, авиакомпания "полна решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным".

Он уточнил в комментарии после публикации финансовых результатов компании за третий квартал, что Ryanair нанимает "достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников", чтобы "восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно".

Контекст:

8 февраля на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

16 февраля О'Лири заявил, что авиакомпания не планирует покидать рынок Украины и в дальнейшем будет летать в страну и из страны, "если не будет советского вторжения". Незадолго до полномасштабного вторжения России Ryanair заявлял о планах разместить на постоянное базирование в Украине до 20 самолетов.

Украина закрыла свое воздушное пространство 24 февраля, в день полномасштабного вторжения российских войск.

Теги: авиация, авиалинии, воздушное пространство, война России против Украины, Ryanair, авиакомпания
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