В Ryanair заявили, что нанимают украинских пилотов и стюардесс, чтобы вернуться в Украину, "когда это будет безопасно"

По его словам, авиакомпания "полна решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным".

Он уточнил в комментарии после публикации финансовых результатов компании за третий квартал, что Ryanair нанимает "достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников", чтобы "восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно".