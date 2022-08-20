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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины назвали Wizz Air циниками за сотрудничество с Россией

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8 августа одна из компаний Wizz Air объявила о возобновлении полетов в Москву
8 августа одна из компаний Wizz Air объявила о возобновлении полетов в Москву
Фото: ЕРА

Бюджетная авиакомпания Wizz Air, которая планировала летать в Россию во время ее открытой агрессии против Украины, "вдруг" подумала о "поддержке варваров". Об этом 20 августа заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Циники из Wizz Air решили, что кровь тысяч украинцев не пахнет, но приятно пахнут рубли на рейсах из Москвы. И вдруг увидели, что поддержка варваров – это не о прибыли, а об уничтоженной репутации", – написал он.

Подоляк считает, что "каждая еврокомпания должна помнить: сотрудничество с РФ – это самоубийство для бизнеса".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 августа одна из компаний Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi – объявила о возобновлении полетов из Абу-Даби (ОАЭ) в Москву с 3 октября, рейсы планировали делать ежедневно.

20 августа Reuters сообщило, что в связи с "нарастающей критикой" Wizz Air отказывается от рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Кроме того, в Россию перестали летать самолеты авиакомпаний с Запада, страны Евросоюза закрыли свое авиапространство для российских самолетов.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад вводить еще больше санкций против агрессора.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, ОАЭ, Москва, бизнес, авиапространство, агрессия, самоубийство, Wizz Air, Абу-Даби, война России против Украины, авиакомпания, сотрудничество, Михаил Подоляк
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