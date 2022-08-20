В Офисе президента Украины назвали Wizz Air циниками за сотрудничество с Россией

"Циники из Wizz Air решили, что кровь тысяч украинцев не пахнет, но приятно пахнут рубли на рейсах из Москвы. И вдруг увидели, что поддержка варваров – это не о прибыли, а об уничтоженной репутации", – написал он.
Подоляк считает, что "каждая еврокомпания должна помнить: сотрудничество с РФ – это самоубийство для бизнеса".
Циніки з @wizzair вирішили, що кров тисяч українців не пахне, але приємно пахнуть * рублі на рейсах із Москви. Та раптом побачили, що підтримка варварів – це не про прибуток, а про знищену репутацію. Кожна єврокомпанія має пам'ятати: співпраця з Рф – це самогубство для бізнесу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 августа одна из компаний Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi – объявила о возобновлении полетов из Абу-Даби (ОАЭ) в Москву с 3 октября, рейсы планировали делать ежедневно.
20 августа Reuters сообщило, что в связи с "нарастающей критикой" Wizz Air отказывается от рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты.
С начала военного вторжения России в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Кроме того, в Россию перестали летать самолеты авиакомпаний с Запада, страны Евросоюза закрыли свое авиапространство для российских самолетов.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад вводить еще больше санкций против агрессора.