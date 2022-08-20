В Офисе президента Украины назвали Wizz Air циниками за сотрудничество с Россией

8 августа одна из компаний Wizz Air объявила о возобновлении полетов в Москву Фото: ЕРА

"Циники из Wizz Air решили, что кровь тысяч украинцев не пахнет, но приятно пахнут рубли на рейсах из Москвы. И вдруг увидели, что поддержка варваров – это не о прибыли, а об уничтоженной репутации", – написал он.

Подоляк считает, что "каждая еврокомпания должна помнить: сотрудничество с РФ – это самоубийство для бизнеса".

Циніки з @wizzair вирішили, що кров тисяч українців не пахне, але приємно пахнуть * рублі на рейсах із Москви. Та раптом побачили, що підтримка варварів – це не про прибуток, а про знищену репутацію. Кожна єврокомпанія має пам'ятати: співпраця з Рф – це самогубство для бізнесу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022

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8 августа одна из компаний Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi – объявила о возобновлении полетов из Абу-Даби (ОАЭ) в Москву с 3 октября, рейсы планировали делать ежедневно.

20 августа Reuters сообщило, что в связи с "нарастающей критикой" Wizz Air отказывается от рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты.