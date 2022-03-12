Казахская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию, отменила уже запланированный рейс

"Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России", – говорится в сообщении.
В связи со сложившейся ситуацией Qazaq Air отменила запланированный на 12 марта рейс в российский Новосибирск. Пассажирам предложили забрать деньги, уплаченные за билеты.
"Медуза" пишет, что накануне по аналогичным причинам полеты в Россию приостановила авиакомпания Air Astana.
Отказ от полетов в Россию происходит на фоне российского вторжения в Украину и введенных против РФ международных санкций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.
Санкции оказывают влияние на экономику России. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт России неизбежен.