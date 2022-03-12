Казахская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию, отменила уже запланированный рейс

"Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России", – говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией Qazaq Air отменила запланированный на 12 марта рейс в российский Новосибирск. Пассажирам предложили забрать деньги, уплаченные за билеты.

"Медуза" пишет, что накануне по аналогичным причинам полеты в Россию приостановила авиакомпания Air Astana.

Отказ от полетов в Россию происходит на фоне российского вторжения в Украину и введенных против РФ международных санкций.

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