Одна из компаний Wizz Air объявила о возобновлении рейсов в Москву

Рейсы будут выполняться ежедневно с 3 октября, билеты продаются на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании по цене от 359 дирхамов ОАЭ, а это около $97,7.

Как заявил управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуи, компания поддерживает индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, "улучшая связи как на региональном, так и на глобальном уровне".

Как говорится в заявлении представителя Wizz Air, которое цитирует CNN, авиакомпания возобновляет полеты в Москву, чтобы "удовлетворить спрос пассажиров, желающих вылететь в Россию из столицы ОАЭ". В то же время Wizz Air Hungary и Wizz Air UK не будут выполнять рейсы в Россию, поскольку "полеты в Россию из Великобритании и ЕС в настоящее время запрещены".

Изданию Financial Times аналитик компании Peel Hunt заявил, что сейчас компания Wizz Air расширяет свое присутствие в Европе и Азии, но, по его мнению, "им нужно было выбрать другие направления, помимо России". А собеседники из Goodbody сказали, что, если и есть "коммерческая логика", решение все равно "выглядит неправильным".

Решение Wizz Air осудил также министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

"В то время как украинцы страдают, а европейцы расплачиваются за неоправданную войну, европейский холдинг Wizz Air нашел способ получить прибыль, возобновив полеты в Россию. Надеюсь, клиенты отметят этот ход", – написал он в Twitter.

While Ukrainians suffering lives and Europeans paying the price of unjustified war, European-based Wizz Air Holding has found the way’s to make profit by resuming flights to Russia. I hope customers will note the move * https://t.co/FPfUmEtsmE — T * lis Linkaits (@Talis_L) August 10, 2022