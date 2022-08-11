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Одна из компаний Wizz Air объявила о возобновлении рейсов в Москву

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Wizz Air Abu Dhabi возобновит полеты в Москву 3 октября
Wizz Air Abu Dhabi возобновит полеты в Москву 3 октября
Фото: EPA

Одна с компаний Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi – объявила о возобновлении полетов из Абу-Даби в Москву. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 8 августа на сайте ZAWYA.

Рейсы будут выполняться ежедневно с 3 октября, билеты продаются на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании по цене от 359 дирхамов ОАЭ, а это около $97,7.

Как заявил управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуи, компания поддерживает индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, "улучшая связи как на региональном, так и на глобальном уровне".

Как говорится в заявлении представителя Wizz Air, которое цитирует CNN, авиакомпания возобновляет полеты в Москву, чтобы "удовлетворить спрос пассажиров, желающих вылететь в Россию из столицы ОАЭ". В то же время Wizz Air Hungary и Wizz Air UK не будут выполнять рейсы в Россию, поскольку "полеты в Россию из Великобритании и ЕС в настоящее время запрещены".

Изданию Financial Times аналитик компании Peel Hunt заявил, что сейчас компания Wizz Air расширяет свое присутствие в Европе и Азии, но, по его мнению, "им нужно было выбрать другие направления, помимо России". А собеседники из Goodbody сказали, что, если и есть "коммерческая логика", решение все равно "выглядит неправильным".

Решение Wizz Air осудил также министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

"В то время как украинцы страдают, а европейцы расплачиваются за неоправданную войну, европейский холдинг Wizz Air нашел способ получить прибыль, возобновив полеты в Россию. Надеюсь, клиенты отметят этот ход", написал он в Twitter.

Контекст:

1 апреля Wizz Air заявила, что останавливает все рейсы в Россию.

Теги: Россия, ОАЭ, Москва, запрет, Wizz Air, авиакомпания
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