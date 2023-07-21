Суд в Москве арестовал Гиркина на два месяца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Гиркин арестован до 18 сентября 2023 года.
Обвинение мотивировало необходимость ареста тем, что экс-главарь боевиков "ДНР" обладает навыками конспирации и поэтому может скрыться, покинув пределы России.
Сам Гиркин попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает "Медиазона". Он сказал, что у него диагностирована стенокардия второй степени. Справку о болезни, по словам обвиняемого, он пока не получил, но принимает необходимые для лечения препараты.
"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границей, откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое [якобы] не совершал, – заявил он.
Гиркину вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).
О задержании Гиркина (Стрелкова) 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское информагентство РБК. Там утверждали, что на Гиркина подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер".
Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который утверждает, что дважды в качестве наемника ездил с вагнеровцами в "командировку". Он заявил, что "последней каплей", которая побудила его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством".
Информацию о задержании подтвердила супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.
За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".
Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.
По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.
В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.