Суд в Москве арестовал Гиркина на два месяца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Гиркин арестован до 18 сентября 2023 года.

Обвинение мотивировало необходимость ареста тем, что экс-главарь боевиков "ДНР" обладает навыками конспирации и поэтому может скрыться, покинув пределы России.

Сам Гиркин попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает "Медиазона". Он сказал, что у него диагностирована стенокардия второй степени. Справку о болезни, по словам обвиняемого, он пока не получил, но принимает необходимые для лечения препараты.

"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границей, откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое [якобы] не совершал, – заявил он.

Гиркину вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).

О задержании Гиркина (Стрелкова) 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское информагентство РБК. Там утверждали, что на Гиркина подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер".

Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который утверждает, что дважды в качестве наемника ездил с вагнеровцами в "командировку". Он заявил, что "последней каплей", которая побудила его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством".

Информацию о задержании подтвердила супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.

За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".