"Не шевелится и смотрит в одну точку". СМИ показали первые кадры Гиркина после задержания. Он в "аквариуме" в суде, обвинение просит об аресте

Гиркин может провести в заключении до пяти лет, если российские прокуроры докажут его вину Фото: Стрелков Игорь Иванович #КРП / Tekegram (архив)

"Вопросы [Стрелкову] задавать запрещено", -- сказано в комментарии к видео из зала суда. На опубликованных кадрах задержанный находится в стеклянном боксе – "аквариуме".

Shot пишет, что Стрелков "почти не шевелится, смотрит в одну точку и не поднимает глаз на журналистов".

Как сообщает в Telegram издание The Bell, следствие попросило арестовать Стрелкова на два месяца. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).

Shot уточняет, что по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности экс-главарь боевиков "ДНР" может получить срок до пяти лет лишения свободы.

О задержании Гиркина (Стрелкова) 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское информагентство РБК. Там утверждали, что на Гиркина подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который утверждает, что дважды в качестве наемника ездил с вагнеровцами в "командировку".

Информацию о задержании подтвердила супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.

За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".