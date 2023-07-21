"Последней каплей стали слова о Путине". Стало известно, кто написал донос на Гиркина

Петровский 21 июля подтвердил в комментарии российскому региональному изданию "Яринформ", что четыре дня назад написал заявление на экс-главаря боевиков "ДНР" в российскую генеральную прокуратуру.

"Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру. И да, я действительно сотрудник ЧВК "Вагнер", – заявил он.

Вагнеровец признался, что недоволен деятельностью Гиркина, который "собирает большие донаты" якобы на помощь воюющим в Украине российским оккупантам, но за потраченные средства не отчитывается.

"Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте [страны-оккупанта РФ] Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства – это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом генеральная прокуратура не отчитывается. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу", – высказался Петровский.

О задержании Гиркина (Стрелкова) 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское информагентство РБК. Там утверждали, что на Гиркина подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер".

Информацию о задержании подтвердила супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.

За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".