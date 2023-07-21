"Последней каплей стали слова о Путине". Стало известно, кто написал донос на Гиркина

Петровский 21 июля подтвердил в комментарии российскому региональному изданию "Яринформ", что четыре дня назад написал заявление на экс-главаря боевиков "ДНР" в российскую генеральную прокуратуру.
"Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру. И да, я действительно сотрудник ЧВК "Вагнер", – заявил он.
Вагнеровец признался, что недоволен деятельностью Гиркина, который "собирает большие донаты" якобы на помощь воюющим в Украине российским оккупантам, но за потраченные средства не отчитывается.
"Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте [страны-оккупанта РФ] Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства – это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом генеральная прокуратура не отчитывается. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу", – высказался Петровский.
О задержании Гиркина (Стрелкова) 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское информагентство РБК. Там утверждали, что на Гиркина подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер".
Информацию о задержании подтвердила супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.
За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".
Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.
По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.
В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.