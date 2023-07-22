"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился". В ГУР МО прокомментировали задержание бывшего главаря боевиков "ДНР"

Гиркин не является самостоятельной фигурой, его арест – свидетельство обострения отношений между "башнями Кремля", считают в ГУР МО Фото: EPA

"[Убитый на дуэли российский поэт Александр] Пушкин дописался, [погибший в результате авиакатастрофы советский космонавт Юрий] Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там [в российской верхушке] банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", – заявил Юсов.

По его словам, такие процессы внутри Кремля ранее происходили в более скрытой форме, но после попытки мятежа основателя российской частной военной компании "Вагнер" (признанной международной преступной организацией) Евгения Пригожина они "все больше начали выходить наружу".

Юсов назвал ситуацию с экс-главарем боевиков "ДНР" парадоксальной, поскольку "на Москву шел и сбивал самолеты Пригожин", а задержали Гиркина. Он заявил, что считает подобные парадоксы "особенностью путинского режима".

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", – резюмировал представитель ГУР МО.

О задержании Гиркина 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское агентство РБК. Информацию подтвердила супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.

За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".