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"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился". В ГУР МО прокомментировали задержание бывшего главаря боевиков "ДНР"

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Гиркин не является самостоятельной фигурой, его арест свидетельство обострения отношений между "башнями Кремля", считают в ГУР МО
Гиркин не является самостоятельной фигурой, его арест – свидетельство обострения отношений между "башнями Кремля", считают в ГУР МО
Фото: EPA

Задержание бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) свидетельствует об усилении противостояния в российской политической и силовой верхушке. Такое мнение представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов выразил 21 июля в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"[Убитый на дуэли российский поэт Александр] Пушкин дописался, [погибший в результате авиакатастрофы советский космонавт Юрий] Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там [в российской верхушке] банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", – заявил Юсов.

По его словам, такие процессы внутри Кремля ранее происходили в более скрытой форме, но после попытки мятежа основателя российской частной военной компании "Вагнер" (признанной международной преступной организацией) Евгения Пригожина они "все больше начали выходить наружу".

Юсов назвал ситуацию с экс-главарем боевиков "ДНР" парадоксальной, поскольку "на Москву шел и сбивал самолеты Пригожин", а задержали Гиркина. Он заявил, что считает подобные парадоксы "особенностью путинского режима".

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", – резюмировал представитель ГУР МО.

О задержании Гиркина 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское агентство РБК. Информацию подтвердила супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.

За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.

Теги: Россия, Игорь Стрелков, Игорь Гиркин, Андрей Юсов, экстремизм, ЧВК Вагнер, ГУР Минобороны Украины
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