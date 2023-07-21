В РФ задержали Гиркина. Жена утверждает, что его обвиняют в экстремизме

Адвокат Гиркина подтвердил РБК информацию о его задержании.

По данным РБК, российские правоохранители забрали Гиркина из его дома около полудня. В квартире бывшего главаря "ДНР" проводит обыск Следственный комитет страны-агрессора.

Задержание проводилось якобы по заявлению бывшего "сотрудника" признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер".

Жена Гиркина Мирослава Регинская утверждает, что ему выдвинули обвинения по ч. 282 УК РФ (экстремизм). Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в Telegram-канале Гиркина.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.