"23 года во главе страны находилось ничтожество". Гиркин заявил, что еще шесть лет у власти "трусливого бездаря" Путина РФ не выдержит

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства Фото: EPA

"23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения. Сейчас оно – последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем – означает, "успешно завершить" дело тех, кто усадил его в свое время на престол. Но еще шесть лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит", – написал Гиркин.

По его словам, единственное, что Путин мог бы сделать полезного "под занавес" – это "обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному".

"Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет, то его "умение выбирать соратников" мы уже видели много раз", – подчеркнул Гиркин.

Гиркин в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, возглавлял незаконное вооруженное формирование "ДНР". Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области. В июле во главе с Гиркиным они покинули город и перебрались в Донецк. В начале августа стало известно, что Гиркин вернулся в Россию.



В Украине Гиркин находится в розыске. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных и общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран.



В последние годы он вел YouTube-стримы, в которых критиковал действия российской власти.