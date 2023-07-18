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"23 года во главе страны находилось ничтожество". Гиркин заявил, что еще шесть лет у власти "трусливого бездаря" Путина РФ не выдержит

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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах, когда был главой правительства
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства
Фото: EPA

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин раскритиковал в Telegram президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, назвав его "ничтожеством". Соответствующий пост он опубликовал в Telegram 18 июля.

"23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения. Сейчас оно – последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем – означает, "успешно завершить" дело тех, кто усадил его в свое время на престол. Но еще шесть лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит", – написал Гиркин.

По его словам, единственное, что Путин мог бы сделать полезного "под занавес" – это "обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному".

"Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет, то его "умение выбирать соратников" мы уже видели много раз", – подчеркнул Гиркин.

Гиркин в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, возглавлял незаконное вооруженное формирование "ДНР". Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области. В июле во главе с Гиркиным они покинули город и перебрались в Донецк. В начале августа стало известно, что Гиркин вернулся в Россию.

В Украине Гиркин находится в розыске. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных и общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран. 

В последние годы он вел YouTube-стримы, в которых критиковал действия российской власти.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Теги: Россия, Владимир Путин, Игорь Гиркин, президент, власть
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