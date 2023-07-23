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Зеленский о национализации Sense Bank: Еще один актив российских олигархов контролирует Украина

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Зеленский: Сегодня завершилась процедура в отношении одного из системных банков, принадлежавшего российским олигархам
Зеленский: Сегодня завершилась процедура в отношении одного из системных банков, принадлежавшего российским олигархам
Фото: president.gov.ua

Еще один актив российских олигархов теперь контролирует Украина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 июля, комментируя национализацию Sense Bank (бывшего "Альфа-Банка"). Текст опубликовала пресс-служба главы государства.

"Сегодня завершилась процедура в отношении одного из системных банков, принадлежавшего российским олигархам. Теперь в нем государственный менеджмент. Гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора", – сказал президент.

Он заявил, что в дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме.

"Я благодарю команду Национального банка Украины, благодарю Кабинет Министров и Фонд гарантирования вкладов за быстрые и эффективные шаги в рамках законной процедуры. Еще один актив российских олигархов, до сих пор продолжающих работать в рамках существующей в России системы, контролируется нашим государством", – сказал президент.

21 июля правительство Украины приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка Sense Bank.

Оно последовало за решением Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что в понедельник, 24 июля, банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем".

22 июля в НБУ заявили, что Sense Bank официально стал государственным.

Контекст:

Sense Bank – один из 15 системно важных банков Украины, напомнил Forbes. Его клиентами являются более 3 млн физических лиц и 55 тыс. компаний. В банке работают около 4 тыс. сотрудников, у него 138 отделений (10-е место среди всех банков). Сейчас доля Sense Bank в банковском секторе Украины составляет 3,2%.

Sense Bank до 2022 года назывался "Альфа-Банком", но после полномасштабного вторжения России в Украину он решил сменить название, чтобы не ассоциироваться со страной-агрессором. С 1 декабря он переименовался в Sense Bank.

В январе 2023 года в НБУ заявляли, что не видят причин для национализации Sense Bank, так как это системно важный платежеспособный банк.

В мае Верховная Рада приняла закон о процедуре вывода с рынка системно важных банков. Он позволяет национализировать банк, если против него и/или его владельцев введены украинские или международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 июня, сказано в карточке соответствующего законопроекта на сайте Рады. 

Против связанных с Sense Bank российских бизнесменов Фридмана и Авена введены и международные (Великобританией, ЕС, Канадой, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией), и украинские санкции. Фридман и Авен их оспаривают. 

По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. Источники The Financial Times утверждали, что Фридман и Авен готовы были продать свои доли в Sense Bank за $2,3 млрд, чтобы наложенные на них ограничения отменили. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Михаил Фридман, Владимир Зеленский, национализация, Петр Авен, Sense Bank
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