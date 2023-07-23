Зеленский о национализации Sense Bank: Еще один актив российских олигархов контролирует Украина

Зеленский: Сегодня завершилась процедура в отношении одного из системных банков, принадлежавшего российским олигархам Фото: president.gov.ua

"Сегодня завершилась процедура в отношении одного из системных банков, принадлежавшего российским олигархам. Теперь в нем государственный менеджмент. Гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора", – сказал президент.

Он заявил, что в дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме.

"Я благодарю команду Национального банка Украины, благодарю Кабинет Министров и Фонд гарантирования вкладов за быстрые и эффективные шаги в рамках законной процедуры. Еще один актив российских олигархов, до сих пор продолжающих работать в рамках существующей в России системы, контролируется нашим государством", – сказал президент.

21 июля правительство Украины приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка Sense Bank.

Оно последовало за решением Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что в понедельник, 24 июля, банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем".

22 июля в НБУ заявили, что Sense Bank официально стал государственным.