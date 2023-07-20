Нацбанк решил вывести с украинского рынка бывший "Альфа-Банк", он связан с российским бизнесменом Фридманом

"Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО "Сенс Банк" и обратилось с предложением в Кабинет Министров Украины об участии государства в этой процедуре", – говорится в сообщении. В НБУ отметили, что с 21 июля в Sense Bank будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Во время временной администрации сервисы для физических лиц будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц", – подчеркнул регулятор.

На своем сайте Нацбанк объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), которые связаны с находящимися под санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии гражданами страны-агрессора РФ Михаилом Фридманом (он также гражданин Израиля) и Петром Авеном (также гражданин Латвии).

Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

Регулятор перечислил другие нарушения, которое допустил банк, и подчеркнул, что сложившееся ситуация "представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов".

"NV Бизнес" объяснило, что сегодняшнее решение – это шаг к национализации банка. Ожидается, что временная администрация в банке будет работать всего несколько дней, уже в понедельник, 24 июля, он станет государственным.

По информации Forbes, руководителем национализированного банка может стать бывший председатель правления "Универсал Банка" Дмитрий Кузьмин. После национализации Sense Bank доля государства в банковском секторе Украины вырастет до 56%.