Нацбанк решил вывести с украинского рынка бывший "Альфа-Банк", он связан с российским бизнесменом Фридманом

"Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО "Сенс Банк" и обратилось с предложением в Кабинет Министров Украины об участии государства в этой процедуре", – говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что с 21 июля в Sense Bank будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Во время временной администрации сервисы для физических лиц будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц", – подчеркнул регулятор.
На своем сайте Нацбанк объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), которые связаны с находящимися под санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии гражданами страны-агрессора РФ Михаилом Фридманом (он также гражданин Израиля) и Петром Авеном (также гражданин Латвии).
Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.
Регулятор перечислил другие нарушения, которое допустил банк, и подчеркнул, что сложившееся ситуация "представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов".
"NV Бизнес" объяснило, что сегодняшнее решение – это шаг к национализации банка. Ожидается, что временная администрация в банке будет работать всего несколько дней, уже в понедельник, 24 июля, он станет государственным.
По информации Forbes, руководителем национализированного банка может стать бывший председатель правления "Универсал Банка" Дмитрий Кузьмин. После национализации Sense Bank доля государства в банковском секторе Украины вырастет до 56%.
Sense Bank – один из 15 системно важных банков Украины, напомнил Forbes. Его клиентами являются более 3 млн физических лиц и 55 тыс. компаний. В банке работают около 4 тыс. сотрудников, у него 138 отделений (10-е место среди всех банков). Сейчас доля Sense Bank в банковском секторе Украины составляет 3,2%.
Sense Bank до 2022 года назывался "Альфа-Банком", но после полномасштабного вторжения Росси в Украину он решил сменить название, чтобы не ассоциироваться со страной-агрессором. С 1 декабря он переименовался в Sense Bank.
В январе 2023 года в НБУ заявляли, что не видят причин для национализации Sense Bank, так как это системно важный платежеспособный банк.
В мае Верховная Рада приняла закон, который разрешает запустить процесс национализации Sense Bank. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 16 июня, сказано в карточке соответствующего законопроекта на сайте Рады.