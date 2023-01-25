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Российский "Альфа-Банк" продолжает работать в Украине благодаря лоббизму топ-чиновника НБУ – Кушнирук

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Борис Кушнирук: Хочу напомнить, что это российские олигархи из ближайшего окружения Путина
Борис Кушнирук: Хочу напомнить, что это российские олигархи из ближайшего окружения Путина
Фото: Борис Кушнірук / Facebook

Экономист Борис Кушнирук подверг критике интервью председателя правления "Альфа-Банка" (в декабре 2022 года переименован в Sense Bank) Аллы Комиссаренко, где она заявила, что владельцы банка Петр Авен и Михаил Фридман не являются гражданами России. Отбеливание репутации входящих в ближайшее окружение президента России Владимира Путина бенефициаров банка стало возможным благодаря системной поддержке банка со стороны руководителя департамента финансового мониторинга НБУ Наталии Дегтяревой, пишет Борис Кушнирук на своей странице Facebook.

"Алла Комиссаренко сделала абсолютно неадекватные в своей наглости заявления. Конечных бенефициаров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана назвала гражданами Латвии и Израиля соответственно! Хочу напомнить, что это российские олигархи из ближайшего окружения Путина. За вмешательство в выборы США на этих двух господ американскими властями наложены санкции. В опубликованном американским изданием BuzzFeed докладе на основе информации бывшего агента британской разведки МI6 сообщалось, что граждане Латвии и Израиля из "Альфа-Банка" были частью российской схемы, связанной с влиянием на президентские выборы в США в 2016 году. "Альфа-Банк" и его представители были задействованы в "кампании по вмешательству в американские выборы, которую проводил Кремль", а "Фридман и Авен до сих пор неофициально консультируют Путина, особенно в отношении США", – отмечает автор поста.

Также Борис Кушнирук приводит часть доклада спецпрокурора США Роберта Миллера о вмешательстве Кремля в американские выборы, где сказано: "Авен обещал Путину наладить канал связи между Москвой и командой [экс-президента] Дональда Трампа, об этом Авен и Путин говорили на личной встрече".

"Михаила Фридмана госпожа Комиссаренко называет человеком, который "очень много делает для Украины", в частности "проводил знаменитый джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest". В контексте войны, которую развязала Россия, джазовый фестиваль и создание мемориального комплекса "Бабий Яр" приобретают совсем другие смыслы – от ИПСО до так называемого использования "мягкой силы". Именно так можно назвать, например, назначение художественным руководителем комплекса скандального российского режиссера Илью Хржановского с его идеей, как говорили украинские эксперты, переписать историю и построить "холокост-Дисней", – отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, российский "Альфа-Банк" так уверенно чувствует себя в Украине благодаря "крышеванию" Натальи Дегтяревой, начальника департамента финансового мониторинга НБУ.

"Весной 2018 года НБУ за одни и те же нарушения оштрафовал "Укрсоцбанк", тогда уже полностью поглощенный "Альфа-Банком", и "ТАСкомбанком". Но председателя правления ТАС Екатерину Мелеш НБУ уволил за нарушение, а вот ее коллегу из "Альфа-Банка" – Викторию Михайльо – почему-то нет. Почему, а точнее "сколько" стоит это "нет", похоже, знала Наталья Дегтярева. Именно ее департамент пропустил договоры топ-менеджмента украинского "Альфа-Банка" о "золотых парашютах". Недавно НБУ оштрафовал Sense Bank за нарушение в сфере финмониторинга на 47,7 млн грн. Но почему-то при этом никаких санкций к менеджменту банка, хотя бы к главе его финмониторинга, как это бывает в подобных случаях, нет", – заявил экономист.

Кушнирук считает, что СБУ должна обратить внимание на работу российского банка во время войны и на чиновников, "покрывающих их антиукраинскую деятельность".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vUsiUH3eC4XKx8L2gQ3zjvvErB8qmQGHntTdC5Y3ZnkWsk3MVZUq12AKm8yfeXM1l&id=1209232001

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Фридман, Альфа-Банк, олигархи, финансы, Петр Авен, Борис Кушнирук, Sense Bank
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