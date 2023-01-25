Российский "Альфа-Банк" продолжает работать в Украине благодаря лоббизму топ-чиновника НБУ – Кушнирук

"Алла Комиссаренко сделала абсолютно неадекватные в своей наглости заявления. Конечных бенефициаров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана назвала гражданами Латвии и Израиля соответственно! Хочу напомнить, что это российские олигархи из ближайшего окружения Путина. За вмешательство в выборы США на этих двух господ американскими властями наложены санкции. В опубликованном американским изданием BuzzFeed докладе на основе информации бывшего агента британской разведки МI6 сообщалось, что граждане Латвии и Израиля из "Альфа-Банка" были частью российской схемы, связанной с влиянием на президентские выборы в США в 2016 году. "Альфа-Банк" и его представители были задействованы в "кампании по вмешательству в американские выборы, которую проводил Кремль", а "Фридман и Авен до сих пор неофициально консультируют Путина, особенно в отношении США", – отмечает автор поста.

Также Борис Кушнирук приводит часть доклада спецпрокурора США Роберта Миллера о вмешательстве Кремля в американские выборы, где сказано: "Авен обещал Путину наладить канал связи между Москвой и командой [экс-президента] Дональда Трампа, об этом Авен и Путин говорили на личной встрече".

"Михаила Фридмана госпожа Комиссаренко называет человеком, который "очень много делает для Украины", в частности "проводил знаменитый джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest". В контексте войны, которую развязала Россия, джазовый фестиваль и создание мемориального комплекса "Бабий Яр" приобретают совсем другие смыслы – от ИПСО до так называемого использования "мягкой силы". Именно так можно назвать, например, назначение художественным руководителем комплекса скандального российского режиссера Илью Хржановского с его идеей, как говорили украинские эксперты, переписать историю и построить "холокост-Дисней", – отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, российский "Альфа-Банк" так уверенно чувствует себя в Украине благодаря "крышеванию" Натальи Дегтяревой, начальника департамента финансового мониторинга НБУ.

"Весной 2018 года НБУ за одни и те же нарушения оштрафовал "Укрсоцбанк", тогда уже полностью поглощенный "Альфа-Банком", и "ТАСкомбанком". Но председателя правления ТАС Екатерину Мелеш НБУ уволил за нарушение, а вот ее коллегу из "Альфа-Банка" – Викторию Михайльо – почему-то нет. Почему, а точнее "сколько" стоит это "нет", похоже, знала Наталья Дегтярева. Именно ее департамент пропустил договоры топ-менеджмента украинского "Альфа-Банка" о "золотых парашютах". Недавно НБУ оштрафовал Sense Bank за нарушение в сфере финмониторинга на 47,7 млн грн. Но почему-то при этом никаких санкций к менеджменту банка, хотя бы к главе его финмониторинга, как это бывает в подобных случаях, нет", – заявил экономист.

Кушнирук считает, что СБУ должна обратить внимание на работу российского банка во время войны и на чиновников, "покрывающих их антиукраинскую деятельность".