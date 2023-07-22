Sense Bank официально национализирован

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что с 24 июля банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем" Фото: sensebank.com.ua

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Sense Bank, согласно которому он переходит в госсобственность.

"Указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз для финансовой стабильности в Украине", – говорится в сообщении.

Председателем правления Sense Bank назначен Дмитрий Кузьмин.

21 июля правительство Украины приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка Sense Bank.

Оно последовало за решением Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что в понедельник, 24 июля, банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем".