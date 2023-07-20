Sense Bank выводится с рынка Украины для обеспечения финансовой стабильности, его показатели снижались – НБУ

"Регулятивный капитал Sense Bank за период с 1 апреля 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, в то время как регулятивный капитал других системно важных банков в целом увеличился на 29%. Сукупность негативных факторов, а также репутационный риск, связанный с применением санкций к ключевым акционерам, создают, по нашему мнению и убеждению, угрозу правам вкладчиков и кредиторов", – сказал он.

Пышный подчеркнул, что решение принято "с целью обеспечения финансовой стабильности".

По словам главы Нацбанка, украинское законодптельство предусматривает, что если акционеры с существенной долей системно важного банка находятся под санкциями и это создает угрозу правам вкладчиков и акционеров, "Национальный банк обязан принять решение о выводе банка с рынка".

Пышный прогнозирует, что решение Кабинета Министров Украины об участии государства в дальнейшей судьбе Sense Bank будет принято 21 июля.

В НБУ отметили, что с 21 июля в Sense Bank будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Нацбанк объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), которые связаны с находящимися под санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии гражданами страны-агрессора РФ Михаилом Фридманом (он также гражданин Израиля) и Петром Авеном (также гражданин Латвии).

Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.