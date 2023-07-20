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Sense Bank выводится с рынка Украины для обеспечения финансовой стабильности, его показатели снижались – НБУ

Пышный объяснил, что НБУ действует согласно законодательства
Пышный объяснил, что НБУ действует согласно законодательства
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

У Sense Bank (ранее – "Альфа-Банк"), о выводе которого с рынка Украины объявил 20 июля Национальный банк, снижались показатели регулятивного капитала. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Андрей Пышный, трансляцию вел YouTube-канал регулятора.

"Регулятивный капитал Sense Bank за период с 1 апреля 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, в то время как регулятивный капитал других системно важных банков в целом увеличился на 29%. Сукупность негативных факторов, а также репутационный риск, связанный с применением санкций к ключевым акционерам, создают, по нашему мнению и убеждению, угрозу правам вкладчиков и кредиторов", – сказал он.

Пышный подчеркнул, что решение принято "с целью обеспечения финансовой стабильности".

По словам главы Нацбанка, украинское законодптельство предусматривает, что если акционеры с существенной долей системно важного банка находятся под санкциями и это создает угрозу правам вкладчиков и акционеров, "Национальный банк обязан принять решение о выводе банка с рынка".

Пышный прогнозирует, что решение Кабинета Министров Украины об участии государства в дальнейшей судьбе Sense Bank будет принято 21 июля.

В НБУ отметили, что с 21 июля в Sense Bank будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Нацбанк объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), которые связаны с находящимися под санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии гражданами страны-агрессора РФ Михаилом Фридманом (он также гражданин Израиля) и Петром Авеном (также гражданин Латвии).

Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

Контекст:

В 2022 году Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана, из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $12,6 млрд (девятая строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – в $4,2 млрд (31-е место).

По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. 

Financial Times также писало со ссылкой на источники, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в "Альфа-Банке" за $2,3 млрд, чтобы с них сняли санкции.

В июле 2022 года стало известно, что "Альфа-Банк" решил сменить название, чтобы не ассоциироваться с Россией. С 1 декабря он переименовался в Sense Bank

В январе 2023 года в НБУ заявляли, что не видят причин для национализации Sense Bank, так как это системно важный платежеспособный банк.

29 мая Верховная Рада приняла закон, который, в частности, разрешает запустить процесс национализации Sense Bank.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НБУ, Андрей Пышный, Михаил Фридман, Альфа-Банк, Нацбанк, Sense Bank
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