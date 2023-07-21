Кабмин согласился с предложением НБУ о выводе с рынка "Сенс Банка"

Правительство приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка системно важного "Сенс Банка". В Кабмине убеждены, что это позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу банка, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов в связи с применением к собственникам существенного участия в банке санкций и предотвратить негативные последствия на финансовом рынке.
В Кабмине подчеркнули, что национализация банка не повлияет на выполнение им своих обязательств перед вкладчиками и клиентами. Управлять корпоративными правами по акциям финучреждения, принадлежащим государству, будет Минфин.
"Процедура национализации банка, в том числе и назначение нового руководства, будет обеспечена в кратчайшие сроки для его бесперебойной работы. Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка в случае применения к владельцам существенного участия в банке санкций", – говорится в сообщении.
В правительстве заверили, что после окончания военного положения Минфин привлечет инвесторов для продажи банка.
Постановление принято на основании решения Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.
В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что в понедельник, 24 июля, банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем".
По информации Forbes, руководителем национализированного банка может стать бывший председатель правления "Универсал Банка" Дмитрий Кузьмин.
После национализации Sense Bank доля государства в банковском секторе Украины вырастет до 56%.
Sense Bank – один из 15 системно важных банков Украины, напомнил Forbes. Его клиентами являются более 3 млн физических лиц и 55 тыс. компаний. В банке работают около 4 тыс. сотрудников, у него 138 отделений (10-е место среди всех банков). Сейчас доля Sense Bank в банковском секторе Украины составляет 3,2%.
Sense Bank до 2022 года назывался "Альфа-Банком", но после полномасштабного вторжения России в Украину он решил сменить название, чтобы не ассоциироваться со страной-агрессором. С 1 декабря он переименовался в Sense Bank.
В январе 2023 года в НБУ заявляли, что не видят причин для национализации Sense Bank, так как это системно важный платежеспособный банк.
В мае Верховная Рада приняла закон о процедуре вывода с рынка системно важных банков. Он позволяет национализировать банк, если против него и/или его владельцев введены украинские или международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 июня, сказано в карточке соответствующего законопроекта на сайте Рады.
Против связанных с Sense Bank российских бизнесменов Фридмана и Авена введены и международные (Великобританией, ЕС, Канадой, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией), и украинские санкции. Фридман и Авен их оспаривают.
По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. Источники The Financial Times утверждали, что Фридман и Авен готовы были продать свои доли в Sense Bank за $2,3 млрд, чтобы наложенные на них ограничения отменили.