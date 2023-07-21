Кабмин согласился с предложением НБУ о выводе с рынка "Сенс Банка"

Правительство приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка системно важного "Сенс Банка". В Кабмине убеждены, что это позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу банка, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов в связи с применением к собственникам существенного участия в банке санкций и предотвратить негативные последствия на финансовом рынке.

В Кабмине подчеркнули, что национализация банка не повлияет на выполнение им своих обязательств перед вкладчиками и клиентами. Управлять корпоративными правами по акциям финучреждения, принадлежащим государству, будет Минфин.

"Процедура национализации банка, в том числе и назначение нового руководства, будет обеспечена в кратчайшие сроки для его бесперебойной работы. Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка в случае применения к владельцам существенного участия в банке санкций", – говорится в сообщении.

В правительстве заверили, что после окончания военного положения Минфин привлечет инвесторов для продажи банка.

Постановление принято на основании решения Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщали, что в понедельник, 24 июля, банк будет работать в обычном режиме, но "с новым владельцем".