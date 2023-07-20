"Сейчас все заблокировано". Фонд гарантирования вкладов физлиц объяснил, как будет работать Sense Bank

21 июля в Sense Bank будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отмечали в НБУ. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.
Рекрут объяснила, как будет работать Sense Bank в дальнейшем.
"Не будет ограничений относительно снятия наличных в банкоматах (конечно, в рамках лимита, установленного Нацбанком) и не будет ограничений у физических лиц по использованию овердрафтов (опять-таки, в рамках этих лимитов). Что касается юридических лиц. Сейчас все заблокировано, потому что это требование действующего законодательства", – сказала она.
По словам директора – распорядителя фонда, банк сейчас работает на прием платежей от юридических лиц, а выходные платежи будут ходить со второй половины 21 июля.
"Важная информация, что не будут в эти несколько дней действовать все договоры относительно кредитования. [...] Отделения банков работают в рабочий день в обычном режиме, выходной день – без клиентов, также будет работать приложение, поэтому вкладчики и клиенты банка должны минимально почувствовать неудобства, вызванные этой потребностью", – отметила Рекрут.
Она описала следующие действия ФГВФЛ относительно Sense Bank.
"Взятие банка под контроль. Следующий шаг – получение решения Кабинета Министров об участии государства, а именно – покупка банка, утверждение плана регулирования, потом – назначение руководителей банка по представлению Министерства финансов и по согласованию с Национальным банком. И последний шаг – это передача (или продажа) банка Министерству финансов. Все эти меры мы планируем осуществить в течение выходных", – объяснила Рекрут.
Она подчеркнула, что в понедельник, 24 июля, "банк будет работать в обычном режиме, но с новым владельцем".
"NV Бизнес" объяснило, что сегодняшнее решение – это шаг к национализации банка. Ожидается, что временная администрация в банке будет работать всего несколько дней, уже в понедельник, 24 июля, он станет государственным. По информации Forbes, руководителем национализированного банка может стать бывший председатель правления "Универсал Банка" Дмитрий Кузьмин.
После национализации Sense Bank доля государства в банковском секторе Украины вырастет до 56%.
Sense Bank – один из 15 системно важных банков Украины, напомнил Forbes. Его клиентами являются более 3 млн физических лиц и 55 тыс. компаний. В банке работают около 4 тыс. сотрудников, у него 138 отделений (10-е место среди всех банков). Сейчас доля Sense Bank в банковском секторе Украины составляет 3,2%.
Sense Bank до 2022 года назывался "Альфа-Банком", но после полномасштабного вторжения Росси в Украину он решил сменить название, чтобы не ассоциироваться со страной-агрессором. С 1 декабря он переименовался в Sense Bank.
В январе 2023 года в НБУ заявляли, что не видят причин для национализации Sense Bank, так как это системно важный платежеспособный банк.
В мае Верховная Рада приняла закон о процедуре вывода с рынка системно важных банков. Он позволяет национализировать банк, если против него и/или его владельцев введены украинские или международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 июня, сказано в карточке соответствующего законопроекта на сайте Рады.
Против связанных с Sense Bank российских бизнесменов Фридмана и Авена введены и международные (Великобританией, ЕС, Канадой, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией), и украинские санкции. Фридман и Авен их оспаривают.
По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. Источники The Financial Times утверждали, что Фридман и Авен готовы были продать свои доли в Sense Bank за $2,3 млрд, чтобы наложенные на них ограничения отменили.