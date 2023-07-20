"Сейчас все заблокировано". Фонд гарантирования вкладов физлиц объяснил, как будет работать Sense Bank

21 июля в Sense Bank будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отмечали в НБУ. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.

Рекрут объяснила, как будет работать Sense Bank в дальнейшем.

"Не будет ограничений относительно снятия наличных в банкоматах (конечно, в рамках лимита, установленного Нацбанком) и не будет ограничений у физических лиц по использованию овердрафтов (опять-таки, в рамках этих лимитов). Что касается юридических лиц. Сейчас все заблокировано, потому что это требование действующего законодательства", – сказала она.

По словам директора – распорядителя фонда, банк сейчас работает на прием платежей от юридических лиц, а выходные платежи будут ходить со второй половины 21 июля.

"Важная информация, что не будут в эти несколько дней действовать все договоры относительно кредитования. [...] Отделения банков работают в рабочий день в обычном режиме, выходной день – без клиентов, также будет работать приложение, поэтому вкладчики и клиенты банка должны минимально почувствовать неудобства, вызванные этой потребностью", – отметила Рекрут.

Она описала следующие действия ФГВФЛ относительно Sense Bank.

"Взятие банка под контроль. Следующий шаг – получение решения Кабинета Министров об участии государства, а именно – покупка банка, утверждение плана регулирования, потом – назначение руководителей банка по представлению Министерства финансов и по согласованию с Национальным банком. И последний шаг – это передача (или продажа) банка Министерству финансов. Все эти меры мы планируем осуществить в течение выходных", – объяснила Рекрут.

Она подчеркнула, что в понедельник, 24 июля, "банк будет работать в обычном режиме, но с новым владельцем".