Совбез ООН 26 июля проведет два заседания по Украине

Первое заседание состоится по требованию России, которая обвиняет Украину в якобы "преследовании российского православия".
Сразу после этого Совбез ООН обсудит обстрелы Россией исторического центра Одессы, в результате которого, в частности, был поврежден православный Спасо-Преображенский собор.
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила журналистам, что это заседание Совбеза запросила Украина. По ее словам, обсудят недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру и порты, а также "попытки Москвы превратить в оружие мировые запасы продовольствия".
Россия в последнюю неделю почти ежедневно атакует Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.