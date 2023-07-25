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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН 26 июля проведет два заседания по Украине

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Одно заседание Совбеза ООН 26 июля инициировала РФ, второе Украина
Одно заседание Совбеза ООН 26 июля инициировала РФ, второе – Украина
Фото: EPA

Совет Безопасности ООН 26 июля проведет два заседания по ситуации в Украине. Об этом сообщило агентство "Укринформ" 25 июля.

Первое заседание состоится по требованию России, которая обвиняет Украину в якобы "преследовании российского православия".

Сразу после этого Совбез ООН обсудит обстрелы Россией исторического центра Одессы, в результате которого, в частности, был поврежден православный Спасо-Преображенский собор.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила журналистам, что это заседание Совбеза запросила Украина. По ее словам, обсудят недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру и порты, а также "попытки Москвы превратить в оружие мировые запасы продовольствия".

Контекст:

Россия в последнюю неделю почти ежедневно атакует Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, Совет Безопасности ООН, православие, война России против Украины, Барбара Вудворд
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