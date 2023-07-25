Совбез ООН 26 июля проведет два заседания по Украине

Первое заседание состоится по требованию России, которая обвиняет Украину в якобы "преследовании российского православия".

Сразу после этого Совбез ООН обсудит обстрелы Россией исторического центра Одессы, в результате которого, в частности, был поврежден православный Спасо-Преображенский собор.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила журналистам, что это заседание Совбеза запросила Украина. По ее словам, обсудят недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру и порты, а также "попытки Москвы превратить в оружие мировые запасы продовольствия".